Die SALESIANER Gruppe beteiligt sich an europäischem Recyclingprojekt der ETSA

Wien (OTS) -

Die SALESIANER Gruppe beteiligt sich an einem kooperativen Recyclingprojekt des europäischen Dachverbands ETSA (European Textile Services Association). Gemeinsam mit den Unternehmen Alsco, Bardusch, CWS, MEWA und Lindström werden ausgediente Miettextilien gesammelt und einer hochwertigen Verwertung zugeführt. Denn die Textilien werden in Polen zu Isoliermatten weiterverarbeitet und erhalten damit eine neue, funktionale und vor allem ebenfalls langlebige Verwendung.

Ziel des Projekts ist es, die Zusammenarbeit innerhalb des europäischen Miettextilsektors in Bezug auf "End of Life" Prozesse zu stärken, mehr Auslastung für europäische Recyclingkapazitäten zu schaffen und die ökologischen Wirkungen von Textilrecycling europaweit zu verbessern. Durch gebündelte Mengen, abgestimmte Prozesse und klare Stoffströme wird gezeigt, dass sektorübergreifende Kooperation ein wirksamer Hebel für funktionierende Kreislaufwirtschaft ist.

Miettextilien zeichnen sich durch eine besonders lange Nutzungsdauer aus: „Sie sind für viele Wasch-, Reparatur- und Einsatzzyklen ausgelegt und werden professionell gepflegt. Damit leisten Miet- und Service­modelle seit Jahrzehnten einen Beitrag zur Ressourceneffizienz. Gleichzeitig gilt: Jedes Textil erreicht irgendwann sein Lebensende. Entscheidend ist dann, dass Rücknahme, Sortierung und Verwertung organisiert und verlässlich funktionieren – genau hier setzt das Projekt an“, begrüßt Mag. Thomas Krautschneider, geschäftsführender Gesellschafter der SALESIANER Gruppe, die europäische Zusammenarbeit der ETSA-Mitglieder.

Aus Sicht der SALESIANER Gruppe zeigt die Initiative, dass der Miettextilsektor praxisnahe Lösungen entlang des gesamten Lebenszyklus umsetzt: von langlebigem Design über intensive Nutzung bis hin zu strukturierter Verwertung. Damit leistet das Projekt einen sachlichen Beitrag zu den Zielen der europäischen Umwelt- und Abfallpolitik, insbesondere im Kontext der Ökodesign-Anforderungen (ESPR) und der Abfallrahmenrichtlinie (WFD), wo klare Verantwortlichkeiten und funktionierende End-of-Life-Lösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

„Kooperative Ansätze wie dieses Recyclingprojekt machen sichtbar, dass professionelle Textildienstleister nicht nur Verantwortung für die Nutzung, sondern auch für das Lebensende von Textilien übernehmen“, so Dr. Mathias Nell, Head of Sustainability der SALESIANER Gruppe. „Gut organisierte Stoffströme sind eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert.“

Mit dem gemeinsamen Projekt unter dem Dach der ETSA setzt der europäische Miettextilsektor ein Zeichen für partnerschaftliche Zusammenarbeit, Ressourcenschonung und praxistaugliche Kreislauflösungen.



Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.textile-services.eu/news/textile-service-companies-unite-to-advance-textile-recycling-in-europe.cfm

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.