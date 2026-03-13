  • 13.03.2026, 09:35:02
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SOS Mitmensch: FPÖ postet KI-generierte Fake-Hassvideos ohne Kennzeichnung

Forderung nach KI-Kennzeichnung und Löschung von Hassvideos

Wien (OTS) - 

SOS Mitmensch fordert die sofortige Löschung mehrerer KI-generierter Hassvideos, die von der Wiener FPÖ aktuell über soziale Medien in Umlauf gebracht werden. Scharfe Kritik übt die Menschenrechtsorganisation auch daran, dass die mittels künstlicher Intelligenz erstellten Fake-Videos nicht als solche gekennzeichnet werden. Es brauche Kennzeichnungspflichten für KI-Fake-Videos und eine rasche Löschung von Hassvideos, so SOS Mitmensch.

„Wenn eine Partei, die den Machtanspruch stellt, mit widerlichen KI-generierten Fake-Videos schlimmsten Hass schürt, dann ist Feuer am Dach unserer Demokratie. Dann müssen alle, die bei Vernunft sind, ganz klar Stopp sagen. Und dann braucht es umgehend klare Regeln bezüglich der Kennzeichnung von Fake-Videos“, sieht SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak dringenden Handlungsbedarf.

Die Kritik von SOS Mitmensch bezieht sich zum einen auf ein KI-generiertes Fake-Video, das kürzlich der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp auf Facebook in Umlauf gebracht hat. Das Hassvideo zeigt Politiker, die mit vollen Händen Geld an Muslime verteilen, während nichtmuslimische Arbeiter im Hintergrund schwere Blöcke schleppen müssen. Gestern legte der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss mit einem Fake-Video nach, das eine mittels KI generierte Frau mit Kopftuch laut schreiend und gestikulierend in einer Straßenbahn zeigt.

„Die KI-generierte Hass- und Sündenbock-Demagogie der FPÖ ist nicht nur niederträchtig, sondern auch brandgefährlich. Dass die FPÖ ihre Fake-Videos nicht einmal als von einer KI hergestellten Fake kennzeichnet, zeigt, dass es rasch klare gesetzliche Regeln gegen solche gefährliche Hass-Manipulation braucht“, betont Pollak.

Rückfragen & Kontakt

SOS Mitmensch
Alexander Pollak
Telefon: 06645120925
E-Mail: [email protected]

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