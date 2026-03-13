Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Donnerstag, 19. März, steht in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk ab 20 Uhr „Aufpudeln“ auf dem Programm: Magda Leeb setzt in ihrem Kabarettprogramm auf das direkte Gespräch mit dem Publikum und improvisiert anhand der Fragen, Begegnungen und besonderen Momente. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Am Donnerstag, 19. März, setzt auch der Circus Pikard die Aufführungsserie seiner diesjährigen Show „Zurück in die 80er“ am Festplatz von Leopoldsdorf bei Wien fort; Beginn ist um 16 Uhr. Das 1980er-Jahre-Feeling mit Austropop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits, Lookalikes von Madonna, Tina Turner und Cher sowie der Kleidung und den Frisuren dieses farbenfrohen Jahrzehnts ist hier auch noch am 20. und 21. März ab 16 Uhr sowie am 22. März ab 14 Uhr zu erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9028429 und www.zirkus.at.

Am Freitag, 20. März, stellt Gerhard Levy in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen mit „Schwarzgeld - Steuerfahnder Josi Bachler ermittelt weiter“ seinen Steuerkrimi aus Niederösterreich vor. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at.

Ebenfalls am Freitag, 20. März, ist anlässlich des Erscheinungstermines des Buches „Was Dir zusteht – Die Früchte der Freiheit“ von Lukas Mandl ab 15 Uhr im Haus der Kunst in Baden ein Generationengespräch mit dem Europaabgeordneten, der ehemaligen EU-Kommissarin und Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, Natalie Scharschon, der Vizebürgermeisterin von Gumpoldskirchen, u. a. angesetzt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter e-mail [email protected].

Zusätzlich zu den bereits laufenden Produktionen bietet das „Wortwiege“-Festival unter der Leitung von Anna Luca Krassnigg in den Kasematten Wiener Neustadt am Freitag, 20. März, ab 19.30 Uhr erstmals „Troja Forever“: Die Performance-Band Fox On Ice zeigt dabei in einem Theaterkonzert über Homers „Ilias“ eine musikalisch-filmische Neuinterpretation des Mythos; am Samstag, 28. März, gibt es ab 15.30 Uhr einen weiteren Termin. In „Reden! – Himmler / Arendt: Böses Denken“ stehen am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr der Nationalsozialismus und sein Gegengift im Mittelpunkt; Gesprächsgast ist der Philosoph Konrad Paul Liessmann. Im „Salon am Sonntag“ diskutieren die Philosophin Lisz Hirn und der Journalist Christian Ultsch am 22. März ab 11.30 Uhr anhand des Stücks „Penthesilea“ das Thema „Wieder Krieg? Wider den Krieg!“. Am Dienstag, 24. März, wartet zudem ab 19.30 Uhr ein weiteres „Pub Quiz théâtral“ mit Jérôme Junod, der als Quizmaster Fragen aller Art zu den Themen des Festivals stellt. Nähere Informationen und Karten beim Infopoint Wiener Neustadt unter 02622/373-933 und e-mail [email protected] bzw. e-mail [email protected] und www.wortwiege.at.

Am Freitag, 20., und Samstag, 21. März, gastiert das Landestheater Niederösterreich mit „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn in einer Fassung von Raoul Biltgen in der Bühne im Hof in St. Pölten; Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Am Sonntag, 22. März, führt dann Abdelkarim ab 18 Uhr mit seinem Comedyprogramm „Plan Z – Jetzt will er’s wissen!“ durch den oft absurden Alltag mit seinen kleinen und großen Baustellen. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Im Theater des Balletts in St. Pölten wiederum tanzt das Europaballett am Freitag, 20., und Samstag, 21. März, jeweils ab 19 Uhr in einer „Frühlingsgala“ poetische Klassiker ebenso wie moderne, zeitgenössische Choreografien. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail [email protected] und www.europaballett.at.

In der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag spielt die Neue Bühne Wien am Freitag, 20., und Samstag, 21. März, jeweils ab 19.30 Uhr die Komödie „Kalter weißer Mann“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob (Regie: Marcus Strahl), die vor dem Hintergrund einer aus dem Ruder laufenden Trauerfeier für einen Firmenpatriarchen Political Correctness, Gender und Wokeness aufs Korn nimmt. Am Sonntag, 22. März, folgt ab 15 Uhr eine „Kinderzaubershow“ mit Spooky-Doo (Regie: Daniel Pascal). Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

Zum Welttag der Poesie am Samstag, 21. März, stellen Katrin Bernhardt, Paul Eisenkirchner und Rudolf Kraus ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau unter dem Titel „gedichtet – eigenes & prägendes“ eigene Lyrik sowie Gedichte ihrer Lieblingsautorinnen und -autoren vor. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail [email protected] und www.schloss-fischau.at.

„Lass uns das Lieben üben ...!“ heißt es am Samstag, 21. März, im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, wo der Allentsteiger Autor Dr. Manfred Greisinger ab 18.30 Uhr sein neuestes Buch vorstellt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Platzreservierungen unter 02842/52955, e-mail [email protected] und www.tam.at.

Am Samstag, 21. März, steht auch das Festspielhaus St. Pölten ab 10 Uhr ganz im Zeichen des „Festivals für Tanz & Gemeinsinn“. Alle Räume – vom Großen über den Kleinen Saal bis hin zu den Foyers, Probenbühnen und dem Café – werden dabei vom Dance on Ensemble, dem CCN – Ballet de Lorraine, Yasmeen Godder, Niv Sheinfeld / Oren Laor, Ulrich Schnabel, den Communities des Festspielhauses u. a. mit offenen Workshops, Masterclasses, einem Talk-Marathon und einer Lecture bespielt. Danach folgen zwei Österreich-Premieren: Das Dance On Ensemble zeigt ab 17 Uhr „Mellowing“ von Christos Papadopoulos, während sich das CCN – Ballet de Lorraine ab 20 Uhr einer Double Bill von Ayelen Parolin und Marco da Silva Ferreira widmet. Nähere Informationen unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Samstag, 21. März, sind ab 19.30 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt Thommy Ten und Amélie van Tass mit „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ zu sehen. Nähere Informationen und Karten unter 02622/22360-0, e-mail [email protected] und www.arenanova.com.

Am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 22. März, ab 11 Uhr spielt das Donautheater Krems in der Musikschule Krems Peter Turrinis Stück „Sieben Sekunden Ewigkeit“ über das außergewöhnliche Leben der Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr (Regie: Helmut Mayer). Nähere Informationen und Karten unter 0664/3300190, e-mail [email protected] und www.donautheater.at.

Im Rahmen der „Rohrauer Gesprächen“ im Haydn-Geburtshaus in Rohrau spricht die Winzerin und Unternehmerin Dorli Muhr am Sonntag, 22. März, ab 10.30 Uhr mit der Unternehmerin sowie Frauen- und Familienministerin a. D. Maria Rauch-Kallat über das Thema „Schützt die Bundeshymne vor häuslicher Gewalt?“; musikalisch umrahmt wird der Vormittag vom Duo Flair d'Or (Brina Unuk an der Querflöte und Elina Hribar an der Harfe). Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail [email protected] und www.haydnregion-noe.at.

Schließlich bringt das Ensemble Ergo Arte am Sonntag, 22. März, ab 18 Uhr im Schloss Kottingbrunn mit „Ur Faust. Ure Goethe“ eine theatrale Anleitung zur „Selbstoptimierung auf Teufel komm raus“ auf die Bühne (Regie: Peter Pausz). Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.