BMWKMS/Klimaschutz im Kulturbereich: Neuer CO₂-Rechner ab sofort für alle Museen in Österreich kostenfrei verfügbar

Wien (OTS) -

Das Kunst- und Kulturministerium setzt wichtige Impulse, um den Kultursektor in seinen Bemühungen um Nachhaltigkeit, insbesondere Klimaschutz, zu unterstützen. Nun wurde erstmals ein eigener CO₂-Rechner für Museen entwickelt. Das Ministerium liefert damit einen weiteren Beitrag zur Erreichung der UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals 2030“).

Das im Auftrag des BMWKMS von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU University) entwickelte Tool wurde am 12. März 2026 bei einer Veranstaltung im Naturhistorischen Museum Wien zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Basierend auf dem „Greenhouse Gas Protocol“-Standard ist der CO2-Rechner ein maßgeschneidertes Instrument zur Erstellung von Treibhausgasbilanzen für Museen.

Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler: „Österreich verfügt über ein dichtes Netz an Museen im ganzen Land – von den Bundesmuseen bis zu kleineren Spezialmuseen in vielen Gemeinden. Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ist es auch wichtig, dass Museen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und dabei wollen wir sie unterstützen. Mit dem neuen Klimarechner erhalten sie ein praxisnahes Instrument, um ihren CO₂-Fußabdruck zu erfassen und gezielt zu reduzieren. Ich lade alle österreichischen Museen ein, mitzumachen und Teil der nachhaltigen Museen in Österreich zu werden.“

Der Klimarechner ermöglicht eine Treibhausgasbilanzierung und zeigt auf, welche Komponenten eines (Kultur-)Betriebs wie viele klimaschädliche Emissionen verursachen und wo Potenziale zur Emissionsreduktion liegen. Auf dieser Basis lassen sich Klimaschutzstrategien mit klar terminierten Reduktionszielen erstellen.

Excel-basiert und kostenfrei zur Verfügung gestellt, kann der CO2-Rechner von jedem interessierten Museum in Österreich einfach angewendet werden. Außerdem werden den User:innen umfangreiche Schulungsunterlagen und regelmäßige Online-Workshops angeboten.

Hier geht es zum Klima-Rechner: https://kultur-klimarechner.boku.ac.at

Mehr zu den SDGs in Kunst und Kultur: https://www.bmwkms.gv.at/service/eu-und-internationales/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030/nachhaltigkeitsziele-kunst---kultur.html