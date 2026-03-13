Städtetourismus: 29,1 Mio. Nächtigungen 2025 als Tourismusmotor und Stütze für Gesamtwirtschaft

Wien (OTS) -

Österreichs Tourismus boomt und spielt eine stabilisierende Rolle für die Gesamtwirtschaft. Die Landeshauptstädte und die Bundeshauptstadt Wien sind ganzjährig gefragte Destinationen, mit einem Nächtigungsplus von 6% zu 2024 stieg ihr Anteil an Österreichs Gesamtnächtigungen im Jahr 2025 weiterhin deutlich: Mit 29,1 Millionen Nächtigungen kommen die neun Hauptstädte für rund ein Fünftel (18%) des österreichischen Tourismusvolumens auf.

„Der Städtetourismus ist ein zentraler Wachstumstreiber des österreichischen Gesamttourismus, das belegen die vorliegenden Kennzahlen der neun Hauptstädte eindrucksvoll“, erklärt WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner in seiner Funktion als Vorsitzender der ARGE Städte, der Arbeitsgemeinschaft Städtetourismus der acht österreichischen Landeshauptstädte und der Bundeshauptstadt. Zusammen verzeichnen die neun Städte im Jahr 2025 13.549.354 Ankünfte (ein Plus von 5% zu 2024) sowie 29.060.263 Nächtigungen (+6%).

Städtetourismus für Fünftel des österreichischen Volumens verantwortlich

Im gesamtösterreichischen Tourismus wurden im Vorjahr 157.291.806 Nächtigungen (+2% zu 2024) gezählt. Dieses Wachstum würde ohne die Städte nur 1% betragen. Der Anteil der Hauptstadt-Nächtigungen am österreichischen Gesamtaufkommen betrug rund 18%. Zwei Drittel (rd. 69%) der Hauptstadt-Nächtigungen 2025 entfielen auf Wien. „Städtetourismus ist stark von Kultur geprägt und steht für standortgebundene Arbeitsplätze. Durch Spillover-Effekte beschert er auch Branchen wie dem Handel einen kräftigen Impuls, den unsere Wirtschaft derzeit mehr denn je braucht“, so Kettner.

Trumpfkarte Ganzjahres-Tourismus: Städte haben immer Saison

„Städtetourismus ist ein Ganzjahres-Produkt und bietet damit auch Ganzjahres-Arbeitsplätze – in Zeiten des Arbeitskräftemangels ein Pluspunkt, aus dem sich eine Vielfalt an beruflichen Perspektiven und Arbeitsplatzsicherheit für die Menschen in der Branche ergibt“, unterstreicht Kettner. Denn Städte warten saisonunabhängig mit einem reichhaltigen Kunst- und Kulturangebot auf, dessen Bandbreite sich von Theater, Konzert- und Opernhäusern über Galerien bis hin zu Museen, Ausstellungen und Entertainment-Großevents – heuer ganz besonders der 70. Eurovision Song Contest in Wien – erstreckt. Kaum ein Segment in Österreichs Tourismus setzt dabei stärker auf internationales Publikum: Städte sind Mobilitätsknotenpunkte, erfüllen eine wichtige Hub-Funktion für die Anreise auch im gesamtösterreichischen Tourismus und ziehen Kongresse, Firmentagungen und Geschäftsreisende an. Sie stehen für lokale wie internationale Kulinarik und vielfältige Shoppingangebote. Zugleich stellt Städtetourismus eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung lokaler infrastruktureller Entwicklungen und zum Erhalt von Kulturgütern dar, woraus vor allem die lokale Bevölkerung Nutzen zieht.

Diese Pressemeldung inklusive detaillierter Kennzahlen zu Ankünften und Nächtigungen in allen Landeshauptstädten hier online abrufbar.