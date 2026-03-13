Wachstumsstrategie bei Hofmann Personal

St. Florian (OTS) -

Die I.K. Hofmann GmbH beteiligt sich gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen, der KMU Invest GmbH, mit 51 % an der VACE Beteiligungs GmbH mit den Tochtergesellschaften VACE Engineering GmbH, VACE Systemtechnik GmbH und ANS Personalservice GmbH. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen durch das Kartellamt setzt die Hofmann Unternehmensgruppe damit einen weiteren strategischen Schritt zur Stärkung ihrer Marktposition in Österreich.

Die VACE Group mit Sitz in Linz ist ein etablierter Technologie- und Personalberater mit Fokus auf Engineering, IT-Services, technisches Training und HR Consulting. Das Unternehmen betreut nationale wie internationale Kund*innen in den Bereichen Industrie, Technik, Office und Engineering und steht seit vielen Jahren für maßgeschneiderte Personallösungen sowie hohe Beratungskompetenz. Mit mehreren Standorten in Österreich verfügt VACE über eine starke regionale Verankerung und ausgezeichnete Marktkenntnis.

Die I.K. Hofmann GmbH mit Hauptsitz in Nürnberg zählt zu den führenden Personaldienstleistern im deutschsprachigen Raum. Das 1985 gegründete Familienunternehmen ist international tätig und ist in Österreich seit 1997 erfolgreich am Markt etabliert. Hofmann Personal verfolgt eine nachhaltige Wachstumsstrategie mit klarem Qualitätsanspruch und festigt damit kontinuierlich seine Position als marktführender Personaldienstleister.

Die KMU Invest GmbH fungiert als strategische Beteiligungsgesellschaft innerhalb der Unternehmensgruppe und begleitet gezielt Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen. Ziel ist es, erfolgreiche Strukturen zu erhalten, unternehmerische Eigenständigkeit zu stärken und gleichzeitig Synergien innerhalb der Hofmann Gruppe zu nutzen.

Im Zuge der Beteiligung bleibt der bestehende Eigentümer weiterhin am Unternehmen beteiligt und wird die VACE Group auch künftig operativ führen. Damit ist die Kontinuität in der Unternehmensführung ebenso gewährleistet wie die konsequente Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.

Durch die Mehrheitsbeteiligung erweitert Hofmann Personal ihr Dienstleistungsportfolio in Österreich gezielt um zusätzliche Spezialisierungen und Marktsegmente. Gleichzeitig profitiert VACE von der internationalen Struktur sowie dem Netzwerk der Hofmann Gruppe.

Die Zusammenarbeit wird auf Seiten der Hofmann Unternehmensgruppe durch die Geschäftsführung der KMU Invest GmbH begleitet und strategisch koordiniert. Ziel ist es, das Wachstum der VACE Group nachhaltig zu stärken und die gemeinsame Marktposition in Österreich weiter auszubauen.



Weitere Informationen unter www.hofmann-personal.at | www.kmu-invest.at | www.vace.at

