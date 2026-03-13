Spatenstich für neues 20 Mio. Euro Wasserkraftwerk der KWG

Schwanenstadt (OTS) -

Nachhaltige Energie für Generationen

„Der stetig steigende Strombedarf – insbesondere durch Elektromobilität, Wärmepumpen und Digitalisierung – erfordert den konsequenten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Mit dem neuen Wasserkraftwerk leisten wir einen gewichtigen Beitrag, um unsere Region nachhaltig mit Energie zu versorgen. Gleichzeitig stärken wir die regionale Wertschöpfung und erhöhen noch dazu den lokalen Hochwasserschutz, da zukünftig mehr Wasser im Flussbett der Ager Platz findet.“, betont KWG-Geschäftsführer Peter J. Zehetner im Rahmen der Pressekonferenz.

Das Kraftwerk ist auf eine Betriebsdauer von über 100 Jahren ausgelegt und steht damit für eine langfristige, stabile und emissionsfreie Stromproduktion direkt vor Ort. Mit zwei leistungsstarken vertikalen Kaplanturbinen wird die Energie der Ager am Standort des Wankhamer Wehrs effizient und ökologisch genutzt.

Mehrwert für Region und Bevölkerung

KWG-Obmann Michael Stiefmüller erklärt: „Als Genossenschaft betreiben wir bereits seit über 100 Jahren Wasserkraftwerke in der Region. Mit unserem neuen Wasserkraftwerk sind wir in der Lage, sauberen Strom für 3.000 Haushalte vor Ort zu produzieren. KWG betreibt damit künftig sieben Wasserkraftwerke und über 60 eigene PV-Anlagen. Gerade in Anbetracht der aktuellen geopolitischen Ereignisse zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, mehr auf regionale Stromproduktion und Energieunabhängigkeit zu setzen.

Berücksichtigung von Natur und Umwelt

Bei der Umsetzung des Projekts legt die KWG besonderen Wert auf die Berücksichtigung von Natur und Umwelt. Zahlreiche begleitende ökologische Maßnahmen sowie umfangreiche Wiederaufforstungen stellen sicher, dass Eingriffe in Natur und Landschaft bestmöglich vermieden bzw. ausgeglichen werden. Während der Bauphase kann es im Bereich der Baustellenzufahrten in Wankham und Zeislau zu erhöhtem Verkehrsaufkommen oder temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Dazu KWG Projektleiter Eduard Krainz: „Wir bemühen uns die Auswirkungen für Bevölkerung und Umwelt gering zu halten. Kurzzeitige Beeinträchtigungen lassen sich bei einer Großbaustelle nicht gänzlich vermeiden. Daher bedanken wir uns für die Geduld und das Verständnis der Anrainerinnen und Anrainer.“

Verantwortungsvoller Bauablauf

„Wir freuen uns außerordentlich über das Vertrauen, das uns mit der Beauftragung zum Bau des neuen Wasserkraftwerks Wankham entgegengebracht wird. Der heutige Spatenstich markiert den offiziellen Beginn eines Projekts, das ein bedeutender Schritt für die nachhaltige Energieversorgung der Region wird“, betont Dipl.-Ing. Markus Oberbucher, BSc, der Bereichsleiter Ingenieurbau der Firma BODNER. „Wir können auf eine langjährige und stetig gewachsene Expertise im Kraftwerksbau zurückgreifen. Mit Projekten wie diesem leisten wir einen aktiven Beitrag zur Energiewende und zur Stärkung einer zukunftsfähigen Infrastruktur. Die bauliche Realisierung erfolgt durch unsere BODNER-Niederlassung Salzburg/Wals. Als bauausführendes Unternehmen setzen wir auf höchste Qualitätsstandards und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten“, freut sich Mag. Ing. Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der BODNER Gruppe.

Sichere Finanzierung für regionale Energiezukunft

Für die Finanzierung des Wasserkraftwerks hat KWG mit der Sparkasse OÖ einen verlässlichen Partner an der Seite. „Als Sparkasse OÖ ist es uns ein zentrales Anliegen, nachhaltige und innovative Projekte zu finanzieren, die langfristigen Nutzen für Menschen, Umwelt und Wirtschaft schaffen. Die Errichtung des Wasserkraftwerks an der Wankhamer Wehr zeigt, wie regionale Verantwortung gelebt werden kann: durch Partnerschaften, die saubere Energie fördern, regionale Wertschöpfung stärken und unsere gemeinsame Zukunft aktiv mitgestalten“, so Thomas Lettner, Marktbereichsleiter Wels und OÖ Süd der Sparkasse OÖ. Ein kleiner Teil der Finanzierung wird durch KWG über die Bürgerbeteiligung Wasserkraft 2026 abgedeckt. Bei dieser konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Finanzierung beteiligen.

Mit dem heutigen Spatenstich beginnt nun die Hauptbauphase des Kraftwerks, dass die regionale Energiewende entscheidend vorantreibt und die Versorgungssicherheit für kommende Generationen gewährleistet. Die Inbetriebnahme des neuen KWG Wasserkraftwerks ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

Technische Eckdaten des Kraftwerks