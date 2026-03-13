Martin Heinzl zum Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft gewählt

Wien (OTS) -

Am 11. und 12. März 2026 wurde in Wien der 5. Bundestag der GÖD-Polizeigewerkschaft abgehalten, an dem 115 Delegierte aus ganz Österreich teilnahmen. Gewählt wurden u. a. die Bundesleitung und die erweiterte Bundesleitung der Polizeigewerkschaft. In Form von Leitanträgen wurden die Schwerpunktthemen aus den Landestagen der Bundesländer für die neue Funktionsperiode beschlossen.

Der Vorsitzende Martin Heinzl (FCG) und seine beiden Stellvertreter Martin Noschiel (FSG) und Stefan Gerdenich (FCG), die alle drei erstmals zur Wahl standen, wurden einstimmig in ihre Funktionen gewählt.

Als Schwerpunkte für die neue Funktionsperiode wurden unter anderem die Weiterführung bzw. Wiederaufnahme der Personaloffensive, eine den Anforderungen des Polizeidienstes angemessene Besoldung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits- und Freizeit im Polizeidienst sowie Verbesserungen im Zusammenhang mit den Ruhestandsbestimmungen festgelegt.

Der neue Vorsitzende Martin Heinzl betont: „Unsere Kolleginnen und Kollegen waren in den vergangenen Jahren durch verschiedene Ereignisse – etwa die Pandemie, eine zweite Flüchtlingswelle im Jahr 2022, die Wiedereinrichtung einer permanenten Grenzkontrolle sowie die latente Terrorgefahr – neben dem Regelbetrieb zusätzlich gefordert. Wie bereits in der Vergangenheit haben sie mit Einsatzbereitschaft, Expertise und Durchhaltevermögen bewiesen, was die Polizei zu leisten vermag. Dabei wurden sie oft auch über ihre Leistungsgrenzen hinaus belastet, was im Hinblick auf Gesundheit und Privatleben aus gewerkschaftlicher Sicht nicht akzeptiert werden kann. Der Dienstgeber ist daher mehr denn je gefordert, für die Zukunft entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um derartige Überbelastungen so gut wie möglich hintanzuhalten. Wertschätzende Lösungen seitens des Dienstgebers wären hier sehr gefragt.“