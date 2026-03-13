- 13.03.2026, 08:00:36
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- OTS0007
Schlüsselanhänger "Hase mit Blumenstrauß + Bär mit Kleid"
EAN-Code: 8007866005011 + 8007866005141
Hersteller:
Yiwu Think Trading Co., Ltd. Yiwu City
Vertreiber:
Yoyoso
Grund für den Rückruf:
In den Produkten wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.
Wichtiger Hinweis:
Bitte verwenden Sie die genannten Produkte nicht weiter! Kleinteile können sich lösen und verschluckt werden. Dadurch besteht Erstickungsgefahr!
Maßnahme:
Kunden, die die betroffenen Produkte gekauft haben, können diese in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.
Rückfragen & Kontakt
Ivy&Stella Vertriebs GmbH
E-Mail: [email protected]
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