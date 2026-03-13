Schlüsselanhänger "Hase mit Blumenstrauß + Bär mit Kleid"

Wien (OTS) -

Hersteller:

Yiwu Think Trading Co., Ltd. Yiwu City

Vertreiber:

Yoyoso

Grund für den Rückruf:

In den Produkten wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie die genannten Produkte nicht weiter! Kleinteile können sich lösen und verschluckt werden. Dadurch besteht Erstickungsgefahr!

Maßnahme:

Kunden, die die betroffenen Produkte gekauft haben, können diese in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.