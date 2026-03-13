Fälschungssicher bei Wein und Lebensmitteln

St. Pölten (OTS) -

Winzer Willi Opitz aus Illmitz im Burgenland wehrt sich als erster in Österreich gegen billige Fernostkopien seiner Weine, die er international bis in die USA und ins britische Königshaus vertreibt. Er hat sich dafür mit dem weltweiten Marktführer für Sicherheitstechnologie aus Deutschland zusammengetan, um seine Weinetiketten fälschungssicher zu machen, nachdem bereits Fälschungen aufgetaucht sind. International arbeitet das Sicherheitsunternehmen auch immer häufiger mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, denn auch mit Saatgut und Düngemitteln drängen Fälscher und Kopisten auf den europäischen Markt. In Österreich wird der Schaden, der durch Fälschungen und Produktpiraterie allgemein entsteht, auf 800 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Die Umsatzeinbußen für die Unternehmen liegen bei rund 61 Millionen und das gefährdet auch Arbeitsplätze. In Österreich wird in der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit vorgegangen, um Lebensmittel auf ihre Sicherheit, Herkunft und Echtheit, vom Honig bis zum Erdapfel, zu untersuchen, wie „Land und Leute“ zeigt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 21. März:

Engagierte Wirtshausrettung

Besonderen Einsatz zeigen vier Menschen im Kärntner Mölltal, die sich zusammengeschlossen und gemeinsam ein Wirtshaus mit Stadl aus dem 16. Jahrhundert gekauft und wiederbelebt haben. Sie haben so den Abbruch des historischen Hauses verhindert und tragen zur Dorfbelebung bei.

Vorsorge am Hof

Wetterextreme treffen zuerst meist die Landwirtschaft. Zudem hängt auch die Seuchengefahr wie ein Damoklesschwert über den Betrieben mit Tierhaltung. Das „Land und Leute“-Team hat sich auf einem Bauernhof in der Steiermark angesehen, welche Maßnahmen vorsorglich getroffen werden.

Kraft der Krenwurzel

Für unsere Serie „Genial gekocht – nachhaltig versorgt“ besuchen wir Familie Gasper in Kirchberg an der Raab in der Steiermark, die seit über 30 Jahren Kren produziert. Das „Penicillin des Gartens“, wie der Kren auch genannt wird, wird hier erforscht und köstlich verarbeitet.

Die Herrgottschnitzer

Das Grödnertal in Südtirol ist bekannt für seine traditionellen Holzschnitzer. Heute wie damals werden hier besondere Holzreliefs, Krippen und religiöse Skulpturen in Handarbeit gefertigt.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer