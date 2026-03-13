AK Pressekonferenz am 20. März: „Ausgegrenzte Leistungsträger:innen: So erschwert der Arbeitsmarkt die Integration zugewanderter Menschen“

Wien (OTS) -

„Integration durch Leistung“ ist das offizielle Credo der österreichischen Integrationspolitik. Zentral hierfür ist die Beteiligung am österreichischen Arbeitsmarkt. Denn Beschäftigung kann schließlich Migrationserfahrungen stabilisieren, gesellschaftliche Teilhabe fördern und auch eine neue Zugehörigkeit ermöglichen – im besten Fall. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bedingungen am Arbeitsmarkt integrationsfördernd sind. Konkret heißt das: Die Erfahrungen am Arbeitsmarkt tragen dazu bei, dass zugewanderte Menschen ein gleichgestellter Teil der Gesellschaft werden. Sind die Bedingungen am österreichischen Arbeitsmarkt aber tatsächlich fördernd für die Integration? Das hat eine Foresight-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer untersucht. Über die Ergebnisse der Studie informieren Sie:

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Christoph Hofinger, Geschäftsführer von Foresight

Freitag, 20. März 2026, 10.00 Uhr

Magdas Hotel, Veranstaltungsraum Muhammad Yunus

Ungargasse 38, 1030 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/auslaendischebeschaeftigte verfolgen

Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected].

Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.