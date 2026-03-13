  • 13.03.2026, 07:00:02
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„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Zwei Drittel für Streichen von CO2-Steuer auf Sprit

Österreichs beliebter Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV & im Stream auf JOYN.

Wien (OTS) - 

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 09. bis 12. März 2026 in einer Online-Befragung wissen: „Derzeit gibt es in Österreich eine CO2-Bepreisung auf fossile Energieträger wie Benzin und Diesel. Einige fordern, diese Abgabe angesichts steigender Spritpreise im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg auszusetzen. Andere lehnen das ab, weil sie für den Klimaschutz wichtig sei. Sind Sie dafür oder dagegen, die CO2-Bepreisung auf Treibstoffe auszusetzen?“

Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein deutliches Stimmungsbild: 69 Prozent der Befragten sprechen sich für ein Aussetzen der CO2-Bepreisung auf Treibstoffe aus (47 Prozent „sehr dafür“, 22 Prozent „eher dafür“). 22 Prozent lehnen ein Aussetzen ab (11 Prozent „eher dagegen“, 11 Prozent „sehr dagegen“). 9 Prozent geben an, keine Meinung zu haben.

Besonders hoch ist die Zustimmung bei FPÖ- und ÖVP-Wähler:innen (FPÖ: 62 Prozent „sehr dafür“, 15 Prozent „eher dafür“ | ÖVP: 57 Prozent „sehr dafür“, 23 Prozent „eher dafür“), aber auch bei NEOS- und SPÖ-Wähler:innen (NEOS: 31 Prozent „sehr dafür“, 38 Prozent „eher dafür“ | SPÖ: 29 Prozent „sehr dafür“, 34 Prozent „eher dafür“) überwiegt die Unterstützung für ein Aussetzen der CO2-Bepreisung. Eine klare Ablehnung zeigt sich bei den Grün-Wähler:innen, von denen rund zwei Drittel gegen ein Aussetzen sind (42 Prozent „sehr dagegen“, 22 Prozent „eher dagegen“).

Meinungsforscher Peter Hajek: „Steuererleichterungen kommen immer gut an, ganz besonders beim Thema Treibstoff. Die Grüne Wählerschaft steht da auf verlorenem Posten, denn alle anderen Wählergruppen sprechen sich klar für ein Aussetzen der CO2-Bepreisung aus.“

„Aktuell: Die Woche“
Freitag, 22:20 Uhr bei ATV
Jederzeit im Stream auf JOYN

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Lukas Strecker
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