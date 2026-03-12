CSR Guide 2026: Österreichs wichtigstes Nachschlagewerk für nachhaltige Unternehmen

Wien (OTS) -

Der im medianet Verlag erschienene CSR Guide 2026 wird anlässlich seiner Präsentation als Kompass für jene Unternehmen vorgestellt, die in einem zunehmend turbulenten Umfeld nachhaltig wirtschaften wollen. Die mittlerweile 17. Ausgabe des Jahrbuchs gilt als zentrales Nachschlagewerk für nachhaltige Unternehmen und für alle, denen Corporate Social Responsibility ein Anliegen ist.

Im CSR Guide 2026 wirft Autor und Herausgeber Michael Fembek einen umfassenden Blick auf nachhaltiges unternehmerisches Handeln in einer Zeit, in der rasante Veränderungen die Wirtschaft prägen: China drängt mit Überkapazitäten, die USA setzen auf massive Förderprogramme und eine neue Industriepolitik, während Europa verstärkt auf „Made in Europe“ fokussiert. Gleichzeitig steigen auch in Österreich die Sorgen um Industriearbeitsplätze – etwa im Mobilitätssektor und in der KFZ-Zulieferindustrie. Viele Menschen empfinden Leben und Wohnen als zunehmend teuer, während die politische Stimmung angespannt bleibt. Umso wichtiger sind Unternehmen, die zeigen, wie sich wirtschaftlicher Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und Transformation miteinander verbinden lassen – und die aktuelle Umbrüche als Chance begreifen. „Ich bin überzeugt, dass Wirtschaft und Gesellschaft gerade jetzt Nachhaltigkeit als zusätzlichen Wert brauchen und das Transformation notwendig ist. Österreich und seine Unternehmen haben gute Chancen, auch künftig erfolgreich zu sein, wenn sie ihre nachhaltigen Stärken erkennen – etwa in Bereichen wie E- und Bahn-Mobilität, KI-Anwendungen oder regionalen Kooperationen“, so Herausgeber Michael Fembek.

Neue Schwerpunkte im CSR Guide 2026

Im ersten Teil des CSR Guide 2026 werden zentrale Entwicklungen zusammengefasst – von Social Business über Finanzierung sozialer Innovationen bis hin zu Empfehlungen für konkretes unternehmerisches Handeln. Zudem hat der Expert:innenrat des CSR Guide 30 vorbildliche Case Studies ausgewählt - das Themenspektrum reicht dabei von Kreislaufwirtschaft, nachhaltigen Strategien und regionalen Kooperationen über Energie- und Klimalösungen bis hin zu Beschäftigung, Social Business sowie Finanzierung und ESG-Datenmodellen. Im Serviceteil finden sich umfassende Auflistungen von Nachhaltigkeitsberater:innen, CSR-Netzwerken, Informationen zu Normen, Gütesiegeln, Selbstverpflichtungen, Ausbildungswegen und Fachliteratur. Der CSR Guide zeigt aber auch exemplarisch, wo Österreich besondere Potenziale hat: Koralmbahn, Semmering- und Brennerbasistunnel stärken die Rolle Österreichs im europäischen Schienenverkehr, gleichzeitig eröffnet die Transformation der Automobilindustrie neue Chancen, insbesondere im Bereich der E-Mobilität. Ein weiteres Zukunftsfeld sind KI-Anwendungen „Made in Austria“ in Forschung und Entwicklung und auch Tourismus, intakte Natur und regionale Wertschöpfung bieten enormes Potenzial.

Das Herzstück: die „engagierten 400“

Die Auflistung von mehr als 400 Unternehmen, die sich anhand transparenter Kriterien überdurchschnittlich für CSR und Nachhaltigkeit engagieren, ist das Herzstück des CSR Guide. Die „engagierten 400“ werden mit Auszeichnungen, SDGs, Kontaktpersonen und Berichtsdaten dargestellt und zeigen, welche Unternehmen bereits heute konsequent auf Nachhaltigkeit setzen. Die Inhalte des CSR Guide sind zusätzlich in einer umfangreichen Online-Datenbank unter www.csr-guide.at verfügbar. Ergänzend gibt es einen Branchen-Newsletter, der regelmäßig neue Projekte, Auszeichnungen und Entwicklungen präsentiert.

Über den CSR Guide

Herausgeber Prof. Dr. Michael Fembek verantwortet Redaktion und inhaltliche Linie des CSR Guide, engagiert sich als Vorstandsmitglied der Essl Foundation und in verschiedenen Initiativen für Philanthropie in Österreich. Co-Herausgeber ist Oliver Jonke vom medianet Verlag. Der CSR Guide 2026 ist um Ꞓ 27,50 unter www.csr-guide.at erhältlich.

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