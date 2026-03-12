  • 12.03.2026, 16:21:02
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  • OTS0139

ORF-„Pressestunde“ mit Holger Bonin, Direktor Institut für Höhere Studien (IHS)

Am 15. März um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Kaum schien Licht am Ende des Inflationstunnels, kommt schon der nächste Schlag: der Krieg im Iran und die Folgen für die Weltwirtschaft. Der Spritpreis ist ein „sehr politischer Preis“, sagt Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien. Das IHS prüft ja aktuell, im Auftrag des Wirtschaftsministers, die Entwicklung der Treibstoffpreise an den Tankstellen. Die Regelungen, die die Regierung jetzt getroffen hat, gehen vielen Kritikerinnen und Kritikern nicht weit genug. Einem Preisdeckel steht auch Bonin kritisch gegenüber. Ab wann müsste zu welchen Mitteln gegriffen werden, um einen Inflationsanstieg zu verhindern? Und welche Lehren sollten aus der aktuellen Krise gezogen werden? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 15. März 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Maria Scholl, Austria Presse Agentur, und Hans Bürger, ORF.

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