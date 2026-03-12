SPÖ-Schweiger/Matznetter/Beer: „SPÖ macht Schluss mit Mogelpackungen!“

Wien (OTS) -

Produkte werden kleiner, der Preis bleibt aber gleich oder steigt sogar – die sogenannte „Shrinkflation“ ist für viele Menschen in Österreich eine Belastung. „Die Bekämpfung der Teuerung war, ist und bleibt unser wichtigstes Ziel. Schon in den ersten zwölf Monaten dieser Regierung haben wir mehr konkrete Maßnahmen gegen die hohe Inflation umgesetzt als die beiden vorherigen Regierungen ohne SPÖ in sieben Jahren“, erklärt SPÖ-Bundesrätin Verena Schweiger in ihrer Rede im Bundesrat. „Während Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen, schrumpfen Konzerne still und leise die Packungen. Mit diesen Mogelpackungen machen wir jetzt Schluss!“, so Schweiger. *****

„Wer beim Inhalt spart, darf sich nicht wundern, wenn auch das Vertrauen schrumpft“, appelliert Schweiger an die Verantwortung der Konzerne. Damit diese auch wahrgenommen wird, greift die Regierung ein: Das Anti-Mogelpackungs-Gesetz verpflichtet Händlerinnen und Händler künftig, Füllmengenreduzierungen klar und gut sichtbar 60 Tage lang zu kennzeichnen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit zehn Mal höheren Strafen rechnen. „Die wenigsten Menschen haben die Zeit oder die Lust, bei jedem Einkauf Detektivarbeit zu leisten, um Mogelpackungen zu erkennen. Das neue Gesetz schützt und entlastet die Konsument:innen!“, ist Schweiger überzeugt.

SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter sieht im neuen Gesetz eine „faire Spielregel für den Markt. Wenn Produkte kleiner werden, ohne dass der Preis fällt, ist das eine versteckte Preiserhöhung – und die muss sichtbar gemacht werden.“ Und auch SPÖ-Sozialsprecher Sandro Beer unterstreicht: „Mogelpackungen treffen die Menschen doppelt: Sie zahlen mehr und bekommen weniger. Mit dem neuen Gesetz gegen Shrinkflation ist nun ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz und Fairness im Handel gesetzt worden.“ Die SPÖ arbeite weiter daran, die Teuerung in allen Lebensbereichen zu bekämpfen, auch bei den Tankstellen. Es gelte nun, rasch bei den Spritpreisen einzugreifen, so Beer. (Schluss) mf/ls