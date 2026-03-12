  • 12.03.2026, 14:55:04
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Steiermark-Frühling: So groß wie noch nie

Mi., 8. – So., 12. April 2026: Das Grüne Herz am Wiener Rathausplatz

Von links: Daniel Berchthaller (GF Reiteralm Bergbahnen), Isabella Painhapp (GF Erlebnisregion Murtal), Michael Feiertag (GF STG), Landeshauptmann Mario Kunasek, Susanne Haubenhofer (GF Erlebnisregion Graz) Josef Rieberer (geschäftsführender Vorstand Brauerei Murau)
Graz (OTS) - 

Eine Steiermark. Elf Erlebnisregionen. Hochkarätige Köche von Heinz Reitbauer bis Johann Lafer. Neue Urlaubsauftritte von kleinstem Kino über Bike-Parcours, Familienbereich, Kochstudio bis zehn Fotospots. 4,5 Tage steirisches Lebensgefühl für Gäste aus Wien und Niederösterreich auf über 13.000 m² inkl. Rathauspark geben einen Vorgeschmack auf einen schönen Sommerurlaub in der Steiermark.

Heute in genau vier Wochen wird der Steiermark-Frühling in Wien eröffnet. Steiermark Tourismus zeigt bei diesem größten touristischen Bundesländerauftritt in Wien mit den elf Erlebnisregionen genau die Vielfalt, die Gäste aus Wien und Niederösterreich am Grünen Herz so schätzen: Urlaubsaktivitäten vom Wandern bis zum Mountainbiken, zum Selbst-Ausprobieren bis zur digitalen Aufbereitung auf riesigen Screens, von Brauchtum bis Handwerk, von Musik bis Ausflugsziele – im Fokus natürlich die Kulinarik in diesem größten Pop-up-Restaurant Österreichs. Kochshows mit hauben- und sternengekrönten Köchen wie Heinz Reitbauer, Andreas Krainer und Richard Rauch sowie unzählige Verkostungsmöglichkeiten von Brettljause bis Steckerlfisch untermauern den Ruf der Steiermark als Genussdestination Nr. 1.

„Wien und Niederösterreich sind neben der Steiermark die wichtigsten Herkunftsmärkte für den steirischen Sommer-Tourismus. Mit dem Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, zu dem wir mindestens 180.000 Gäste erwarten, zeigen wir mitten in der Stadt steirisches Lebensgefühl – so, wie es auch in unseren Regionen gelebt wird. Das soll Lust auf einen Urlaub in der Steiermark machen“, so Landeshauptmann Mario Kunasek.

Dieses Fest ist die beste Werbung für die Steiermark in Wien. Wir bespielen den ganzen Rathausplatz sowie den Rathauspark – und wachsen heuer sogar in die Höhe. Seit fast einem Jahr arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern daran, dass sich das Grüne Herz von seiner besten Seite zeigen kann. Touristiker, Gastronomen, Winzer, Bergführer, Musiker sowie Handwerker bringen dabei Urlaubsstimmung und Inspiration für die nächste Auszeit nach Wien“, freut sich Michael Feiertag, Geschäftsführer Steiermark Tourismus, auf den Festaufritt.

  • 1.600 steirische Gastgeber
  • 11 Erlebnisregionen am Rathausplatz, fünf davon mit ganz neuem Auftritt, wie z. B. Erlebnisregion Graz und Murtal
  • Neues Steiermark-Herzstück mit Kochstudio und Lounge
  • Hochkarätige Köche live vor Ort
  • Große Hauptbühne für Urlaubspräsentationen und Konzerte
  • 8 digitale Großscreens zur Inszenierung der Urlaubsangebote
  • Mountainbike-Parcours und Familienbereich im Rathauspark
  • Handwerk und Brauchtum von Korbflechten bis Volkstanz
  • 50 Stunden umfangreiches Programm
  • Premium-Partner Murauer Bier
  • 64,6 Mio. Informationskontakte, Werbewert 3,2 Mio. Ꞓ beim Steiermark-Frühling 2025
  • Der Aufbau 2026 startet am Gründonnerstag/Karfreitag mit 8 Staplern und 4 Auto-Kränen. Allein sechs Sattelzüge liefern die Ausstellungshäuschen an.

Steiermark-Frühling 2026

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