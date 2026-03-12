  • 12.03.2026, 14:34:02
  • /
  • OTS0127

Erneut paralympisches Gold für Polizeispitzensportlerin Aigner

Vierte Medaille für Polizeispitzensportlerin Veronika Aigner bei den Paralympics

Wien (OTS) - 

Im Riesentorlauf der Paralympischen Spiele in Cortina fuhr Polizeispitzensportlerin Veronika Aigner am 12. März 2026 erneut auf den ersten Platz. Mit ihrem Guide Eric Digruber kam Aigner vor der Italienerin Chiara Mazzel und der Österreicherin Elina Stary ins Ziel. „Ich bin sehr stolz auf die Erfolge der Polizeisportlerinnen und Polizeisportler, die regelmäßig mit internationalen Erfolgen aufzeigen. Veronika Aigner hat nun bereits zum vierten Mal in kurzer Zeit gezeigt, dass Fleiß und Ehrgeiz belohnt werden. Herzliche Gratulation an Veronika und auch an die drittplatzierte Österreicherin Elina Stary", betonte Innenminister Gerhard Karner.

Bei den diesjährigen Paralympischen Spielen holte Aigner bereits Gold in der Abfahrt sowie in der Kombination und Silber im Super-G. In den kommenden Tagen geht die Polizeispitzensportlerin auch noch im Slalom an den Start.

Veronika Aigner ist seit Jänner 2025 im Spitzensportkader des Innenministeriums. Bereits bei den Paralympischen Winterspielen in Peking 2022 erreichte sie im Slalom und im Riesentorlauf die Goldmedaille.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright