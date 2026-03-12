Erneut paralympisches Gold für Polizeispitzensportlerin Aigner

Wien (OTS) -

Im Riesentorlauf der Paralympischen Spiele in Cortina fuhr Polizeispitzensportlerin Veronika Aigner am 12. März 2026 erneut auf den ersten Platz. Mit ihrem Guide Eric Digruber kam Aigner vor der Italienerin Chiara Mazzel und der Österreicherin Elina Stary ins Ziel. „Ich bin sehr stolz auf die Erfolge der Polizeisportlerinnen und Polizeisportler, die regelmäßig mit internationalen Erfolgen aufzeigen. Veronika Aigner hat nun bereits zum vierten Mal in kurzer Zeit gezeigt, dass Fleiß und Ehrgeiz belohnt werden. Herzliche Gratulation an Veronika und auch an die drittplatzierte Österreicherin Elina Stary", betonte Innenminister Gerhard Karner.



Bei den diesjährigen Paralympischen Spielen holte Aigner bereits Gold in der Abfahrt sowie in der Kombination und Silber im Super-G. In den kommenden Tagen geht die Polizeispitzensportlerin auch noch im Slalom an den Start.



Veronika Aigner ist seit Jänner 2025 im Spitzensportkader des Innenministeriums. Bereits bei den Paralympischen Winterspielen in Peking 2022 erreichte sie im Slalom und im Riesentorlauf die Goldmedaille.