Mediashop zieht Sanierungsplanantrag zurück

Neunkirchen (OTS) -

Die Mediashop GmbH hat sich gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter bemüht, nach Eröffnung des Sanierungsverfahrens umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen, um einen Fortbetrieb zu erreichen. Trotz positiver Signale der Stakeholder konnten die Beiträge nicht in ausreichender Höhe und Geschwindigkeit erzielt werden.

Die Mediashop GmbH hat daher den Antrag auf Abschluss eines Sanierungsplanes zurückgezogen. Das Verfahren wird nunmehr als Konkursverfahren fortgeführt. Der Insolvenzverwalter wird die Verwertungsschritte einleiten und das Unternehmen bzw. die Vermögenswerte bestmöglich verkaufen. Interessenten sind bereits aufgrund des eingeleiteten Investorenprozesses vorhanden.