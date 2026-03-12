Gestern ging die DIGITAL X in Wien über die Bühne - mit spannenden Panels, Keynotes und Impulsen für die Zukunft

Wien (OTS) -

Magenta Telekom, T-Systems Austria, Telekom Security und die Deutsche Telekom Global Business Solutions (DTGBS) brachten die Zukunftsmesse diesmal noch größer nach Wien

Mit über 1.500 Top-Entscheider:innen aus der Wirtschaft wurde Wien zum zweiten Mal zum Hotspot für digitale Innovation und Vernetzung

Hochkarätige Panels und Keynotes, u. a. mit Staatsekretär Alexander Pröll, den CEOs von Google, SAP und Siemens sowie ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick begeisterten die Besucher:innen

Samsung, Versa, BMW, Sipfront, CrowdStrike und viele mehr zeigten innovative Technologien und praxisnahe Use Cases

Interaktive Masterclasses zu KI, Cyber Security und Cloud-Transformation boten fundierte Einblicke in die digitale Zukunft

Über 1.500 Besucher:innen, über 20 Partner, 6 Startups und prominente Speaker:innen – unter anderem aus Politik, Wirtschaft und Spitzensport – sowie zukunftsweisende Technologien: Die zweite DIGITAL X in Wien verwandelte die Marx Halle am 11. März in das Zentrum für digitale Vordenker:innen und Innovationsbegeisterte aus ganz Europa. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand auch in diesem Jahr wieder der Austausch darüber, wie Unternehmen digitale Technologien konkret nutzen können, um Innovation voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben: „Fortschritt entsteht durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Perspektiven. Darum bringen wir auf der DIGITAL X Menschen zusammen, die Digitalisierung aus allen Blickwinkeln diskutieren. Der Austausch zwischen Wirtschaft, Technologie und Praxis stärkt die Innovationskraft. Das macht Österreichs größtes Digitalisierungs-Event so wertvoll für die einzelnen Unternehmen und den Wirtschaftsstandort als Gesamtes“, sagt Werner Kraus, CCO Business Magenta Telekom.

Digitalisierung als Basis für den Erfolg auf allen Ebenen

Ein besonderes Highlight der DIGITAL X war das Sport-Panel „Zwischen Leidenschaft und Algorithmus – Wie Digitalisierung den Fußball verändert“, mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Ex-ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Dr. Stefan Oesen, Leiter der Spielanalyse des ÖFB: Im Mittelpunkt stand die enge Verbindung zwischen Spitzensport und technologischer Innovation, die den modernen Fußball zunehmend prägt. Digitale Tools, smarte Technologien und präzise Datenanalysen haben das globale Fußballgeschäft bereits nachhaltig transformiert. Im Panel zum Standortfaktor Digitalisierung diskutierten Alexander Pröll (Staatssekretär für Digitalisierung), Patricia Neumann (CEO Siemens AG Österreich), Maimuna Mosser (Country Director Google Österreich), Andreas J. Wagner (Geschäftsführer SAP Österreich) und Gastgeber Thomas Kicker (CEO Magenta) darüber, wer eigentlich über Österreichs digitale Zukunft bestimmt. Übereinstimmung herrschte über die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit zwischen politischem Gestaltungswillen, technologischer Innovation und wirtschaftlichem Pioniergeist zur Stärkung des Innovationsstandortes.

„Die Zusammenarbeit zwischen politischer Gestaltungskraft und wirtschaftlichem Pioniergeist ist entscheidend für die Stärkung des Innovationsstandortes Österreich. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand. Die DIGITAL X macht Technologie greifbar, zeigt konkrete Anwendungsfälle für unsere Unternehmen und demonstriert eindrucksvoll, wie diese Synergie in der Praxis funktioniert", so Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung.

AI als Chance und wo die Grenzen liegen

Im Rahmen ihrer Keynote ging Patricia Neumann konkret darauf ein, inwiefern globale Technologie-Trends Chancen für den Industriestandort Österreich eröffnen. Eine besondere Rolle erhielten Industrial AI und digitale Zwillinge – Schlüsseltechnologien, die Innovation, vernetzte Infrastrukturen und intelligente Systeme ermöglichen und damit die Basis für eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Wirtschaft bilden. Die Keynotes von AI QUEEN und Technical Lead AI Hermann del Campo und Neurowissenschaftler und Science-Slam-Champion Dr. Henning Beck vertieften die Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz aus unterschiedlichen Perspektiven: Hermann del Campo erläuterte, warum der Erfolg von KI-Projekten weniger an der Technologie selbst, sondern vielmehr an deren Umsetzung scheitert. Dr. Henning Beck widmete sich wiederum der Frage, was menschliches Denken und Kreativität so einzigartig macht – und wo Maschinenlogik ihre Grenzen findet.

20 Masterclasses gehen thematisch in die Tiefe

Abgerundet wurde das reichhaltige Programm durch 20 vertiefende Masterclasses von IoT-Konnektivität über Satelliten und Netzwerk-Agilität für Cloud-Transformation, über die wichtige Rolle der Datensouveränität bis hin zu Einblicken hinter die Kulissen eines Security Operation Centers (SOC) und der Erkenntnis, dass KI in der Abwehr von Cyberangriffen auch weiterhin menschlicher Expertise bedarf.

Innovation erleben – die T-Homebase als interaktiver Erlebnisraum

Ein zentraler Anziehungspunkt war die T-Homebase von Magenta Telekom, T-Systems, Telekom Security und DTGBS. Hier konnten die Besucher:innen neueste technologische Entwicklungen, Innovationen und Prototypen direkt erleben. Präsentiert wurden unter anderem Anwendungen aus den Bereichen SD-X, 5G-Campusnetze (inklusive des beliebten Bierroboters) und industrielle IoT-Lösungen samt Energiemonitoring. Im Health Corner brachten intelligente Bewegungsanalyse, ein KI-gestützter Trainingsavatar und präzises Echtzeit-Feedback die Besucher:innen die digitale Therapie der Zukunft näher. Ein KI-gestützter Telefonassistent nahm wiederum Anrufe entgegen, verstand die Anliegen und Aufgaben, um automatisiert Terminbuchungen, Weiterleitungen bzw. Informationsabfragen zu erledigen. Beim Security Fast Check von Telekom Security gab es ein interaktives Sicherheitsspiel. Ergänzt wurde die Erlebnisfläche durch thematische Zonen wie dem AI Corner, dem Connectivity Corner und der Entertainment Area mit Smart Table. Besonderes Augenmerk galt dem lebensgroßen KI-Avatar MIA, der in Echtzeit reagiert und komplexe Inhalte auf Deutsch und Englisch sympathisch vermittelt. Nach ihrer internationalen Premiere am Mobile World Congress 2026 in Barcelona ist MIA auf der DIGITAL X im Einsatz und wird künftig hilfreichen Einsatz in der Kundenberatung, auf Messen oder Shops finden. Die vielfältigen Anwendungen veranschaulichen den greifbaren Mehrwert digitaler Technologien.

Technologie zum Anfassen – dank starker Partnerschaften

Mit über 20 Partnern – darunter Technologieriesen wie Palo Alto Networks, Samsung und SAP – war das Ökosystem der DIGITAL X breit aufgestellt. Ergänzt wurde das Programm durch inspirierende Praxisbeispiele, wie dem Geruchssensor von Nosi. Dazu kamen sechs Startups – darunter zwei internationale Jungunternehmen, die über die TechBoost-Initiative von Magenta mittels Cloudguthaben, Vertriebsunterstützung sowie Zugang zu Geschäftskund:innen unterstützt werden.

„Die DIGITAL X hat eindrucksvoll gezeigt, wie Technologie und Mensch zusammenwirken, um neue Ideen greifbar zu machen. Innovative Technologien, praxisnahe Use Cases und interaktive Erlebnisse liefern konkrete Impulse für Unternehmen jeder Größe – und der direkte Austausch mit Branchenexpert:innen eröffnet zusätzlich neue Chancen für Innovation“, so Peter Lenz, Managing Director von T-Systems.

Vernetzung als Zukunftsformel

Auch nach dem offiziellen Ende pulsierte die Atmosphäre bei der DIGITAL X weiter: Viele Besucher:innen nutzten die Gelegenheit für intensives Networking bis spätabends. Die Veranstaltung demonstrierte beeindruckend, wie Austausch, Inspiration und Technologie harmonisch zusammenwirken. Zukunftstechnologien wurden nicht nur präsentiert, sondern aktiv erlebt, diskutiert und kreativ vorangetrieben. „Die DIGITAL X ist mehr als eine Technologiemesse – sie ist ein Treffpunkt für Menschen, die Digitalisierung aktiv gestalten wollen. Wenn aus Gesprächen konkrete Ideen und Kooperationen entstehen, zeigt sich der wahre Mehrwert dieses Events“, resümiert Werner Kraus.

Das Feedback der Partner und Besucher:innen bestätigt den Erfolg

Partner und Besucher:innen bestätigten die besondere Dynamik der Veranstaltung und betonten vor allem die inspirierende Atmosphäre, die hochkarätigen Inhalte sowie die Möglichkeit, sich mit führenden Köpfen der Digitalwirtschaft zu vernetzen:

„Ich bin ohne Erwartungen hergekommen und sehr positiv überrascht von der bunten Mischung der Vorträge und Messestände. Ich habe mir einige Informationen geholt und wichtige Kontakte geknüpft. Speziell hat mich aber die Standortvernetzung über SD-WAN interessiert, ein Thema, das wir weiterverfolgen werden“, so Wolfgang Huber, Prokurist IT & Facility Management der Kastner Firmengruppe.

Dipl.-Ing. Mario Keindl, Leiter des Datacenters der Global Blue Austria GmbH ergänzt:"Die DIGITAL X 2026 in Wien ist für mich eine sehr inspirierende Veranstaltung. Besonders wertvoll war der Austausch mit anderen Unternehmen und Expert:innen, die ähnliche Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation erleben. Man bekommt in kurzer Zeit viele neue Perspektiven und Impulse. Viele der vorgestellten Beispiele haben gezeigt, wie mutige Ideen und die richtige Umsetzung echten Mehrwert für Kund:innen schaffen können. Die Mischung aus Praxisbeispielen, innovativen Technologien und persönlichen Gesprächen hat den Tag zu einer echten Bereicherung gemacht: „Man geht mit neuen Ideen, Kontakten und Motivation zurück ins eigene Unternehmen", so Keindl.

Auch Markus Past, Leiter des Telekombereichs der Linz AG bekräftigt: „Es ist einfach immer super, die Möglichkeit zu haben Geschäftskolleg:innen und Partner:innen zu treffen und die ganzen Rahmenbedingungen live zu erleben.“

Phillip Lederer, Sponsorbeauftragter von SK Rapid Wien hebt den hohen Informationsgrad hervor: „Das Event bringt einen wirklich weiter und man kann sehen, was in Zukunft möglich sein wird."

Stefan Vietze, IT-Leiter des Niederösterreichisches Landesfeuerwehrverbandes hebt den Tiefgang der Masterclasses, das umfangreiche Produktportfolio zum Angreifen sowie die Möglichkeiten zum direkten Austausch mit Spezialisten ebenso wie das Networking hervor.

Für Michael Eisenkölbl, IT-Leiter bei Ströck sind die Rolle der KI in der Industrie sowie das Thema Octonomy besonders relevant. Er fand insbesondere die Keynote von Patricia Neumann interessant: „Der Tag war eine Bereicherung und hat Inspiration geliefert für viele Themen, die wir bei uns im Unternehmen mitnehmen und einbringen wollen. Herr Eisenkölbl freut sich bereits jetzt auf die nächste DIGITAL X.



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