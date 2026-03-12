  • 12.03.2026, 13:56:32
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  • OTS0118

Einladung zu Podiumsdiskussion „Künstliche Intelligenz im Film”

Wien (OTS) - 

Anlässlich der 98. Verleihung des amerikanischen Filmpreises, lädt die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Künstliche Intelligenz im Film” ein.

Mit dabei: Stephanie Meisl, Gründerin D#AVANTGARDE; Hannes Schalle, Österreichischer TV- und Filmproduzent; Georg Tiller, Regisseur und Produzent und Thomas Wallentin, Rechtsanwalt

Moderation: Roland Teichmann, Direktor Österreichisches Filminstitut

Livestream auf dem YouTube-Kanal der ÖAG und auf Zoom:
Meeting-ID: 834 2157 9250
Kenncode: 570572

Anmeldungen unter [email protected].

Einladung zu Podiumsdiskussion „Künstliche Intelligenz im Film”

Datum: 17.03.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft
Stallburggasse 2/Mezzanin
1010 Wien
Österreich

URL: https://oag.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at

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[Dienstag, 17.03.2026, 18:30]

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

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