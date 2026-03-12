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Einladung zu Podiumsdiskussion „Künstliche Intelligenz im Film”
Anlässlich der 98. Verleihung des amerikanischen Filmpreises, lädt die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Künstliche Intelligenz im Film” ein.
Mit dabei: Stephanie Meisl, Gründerin D#AVANTGARDE; Hannes Schalle, Österreichischer TV- und Filmproduzent; Georg Tiller, Regisseur und Produzent und Thomas Wallentin, Rechtsanwalt
Moderation: Roland Teichmann, Direktor Österreichisches Filminstitut
Livestream auf dem YouTube-Kanal der ÖAG und auf Zoom:
Meeting-ID: 834 2157 9250
Kenncode: 570572
Anmeldungen unter [email protected].
Einladung zu Podiumsdiskussion „Künstliche Intelligenz im Film”
Datum: 17.03.2026, 18:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft
Stallburggasse 2/Mezzanin
1010 Wien
Österreich
URL: https://oag.at
Rückfragen & Kontakt
Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at
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