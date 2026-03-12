IV: Arbeitsvolumen in Österreich muss gesteigert werden

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten Daten der Statistik Austria zeigen einen besorgniserregenden Trend am österreichischen Arbeitsmarkt: Obwohl es heute rund 750.000 Erwerbstätige mehr als vor 20 Jahren gibt, ist das gesamte Arbeitsvolumen seit 2005 kaum gestiegen. Das bedeutet, dass pro Person im Schnitt weniger gearbeitet wird – vor allem aufgrund steigender Teilzeitquoten und rückläufiger Überstunden. „Angesichts eines anhaltenden Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung ist das ein deutliches Warnsignal für den Wirtschaftsstandort“, sagt Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV).

„Wenn trotz deutlich mehr Beschäftigten das Arbeitsvolumen kaum wächst, zeigt das klar, dass wir die vorhandenen Arbeitskräftepotenziale besser nutzen müssen. Mehr Arbeitsvolumen finanziert unseren Wohlstand“, betont Neumayer. „Österreich braucht daher gezielte Maßnahmen, die Mehrarbeit attraktiver machen – von besserer Kinderbetreuung über steuerliche Anreize für Überstunden bis hin zu stärkeren Impulsen für längeres Arbeiten im Alter. Gleichzeitig müssen wir als Gesellschaft wieder stärker vermitteln, dass Leistung und Engagement zentrale Voraussetzungen für Wachstum und Wohlstand sind.“

Gerade bei der Ausweitung der Arbeitszeit zeigen sich strukturelle Probleme im Steuersystem. „Eine Aufstockung von Stunden rentiert sich für viele Beschäftigte derzeit finanziell zu wenig, weil die höhere Steuerbelastung den Netto-Stundenlohn deutlich reduziert. Wir müssen daher auch an den Strukturen im Steuersystem arbeiten – die starke Steuerprogression in der Einkommenssteuer trägt maßgeblich dazu bei, dass Teilzeit in Österreich so stark verbreitet ist“, so Neumayer. Um Wachstum, Wohlstand und die Finanzierung unseres Sozialstaats langfristig zu sichern, muss das Arbeitsvolumen in Österreich insgesamt steigen.