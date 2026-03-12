FPÖ – Krauss begrüßte den ungarischer Vizeminister Miklós Pányi im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen aktuelle Herausforderungen in der europäischen Migrationspolitik, Fragen der Wohnbaupolitik sowie Maßnahmen zur Förderung von Eigentum. Dabei wurde insbesondere der starke Fokus der ungarischen Regierung auf die Förderung von Wohneigentum hervorgehoben – ein Ansatz, der vor allem jungen Menschen und Familien den Erwerb eines Eigenheims erleichtern soll.

Für FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss unterstreicht das Treffen die Bedeutung eines engen Austauschs zwischen politischen Partnern in Europa: „Der Besuch von Vizeminister Dr. Pányi im Wiener Rathaus ist ein starkes Zeichen der freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Parteien und Ländern. Ungarn zeigt in zentralen politischen Bereichen, insbesondere in der Migrationsfrage und bei der Förderung von Eigentum, einen klaren und konsequenten Kurs. Der enge Dialog mit unseren ungarischen Freunden ist daher von großer Bedeutung und Ausdruck der politischen Nähe zwischen unseren Bewegungen in Europa.“