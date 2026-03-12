  • 12.03.2026, 13:44:33
  • /
  • OTS0116

FPÖ – Krauss begrüßte den ungarischer Vizeminister Miklós Pányi im Wiener Rathaus

Freundschaftlicher Austausch zu den Themen Migration, Wohnbau und Eigentumsförderung

Ungarns Vizeminister zu Besuch im Klub der Wiener Freiheitlichen
Wien (OTS) - 

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen aktuelle Herausforderungen in der europäischen Migrationspolitik, Fragen der Wohnbaupolitik sowie Maßnahmen zur Förderung von Eigentum. Dabei wurde insbesondere der starke Fokus der ungarischen Regierung auf die Förderung von Wohneigentum hervorgehoben – ein Ansatz, der vor allem jungen Menschen und Familien den Erwerb eines Eigenheims erleichtern soll.

Für FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss unterstreicht das Treffen die Bedeutung eines engen Austauschs zwischen politischen Partnern in Europa: „Der Besuch von Vizeminister Dr. Pányi im Wiener Rathaus ist ein starkes Zeichen der freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Parteien und Ländern. Ungarn zeigt in zentralen politischen Bereichen, insbesondere in der Migrationsfrage und bei der Förderung von Eigentum, einen klaren und konsequenten Kurs. Der enge Dialog mit unseren ungarischen Freunden ist daher von großer Bedeutung und Ausdruck der politischen Nähe zwischen unseren Bewegungen in Europa.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Ungarns Vizeminister zu Besuch im Klub der Wiener Freiheitlichen [Bild, 271.76KB]

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright