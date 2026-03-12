Longevity im Wechselbad: HotSpring Austria zeigt, warum Wärme und Kälte mehr sind als ein Wellness-Trend.

Gunskirchen (OTS) -

Das Wechselspiel von Wärme und Kälte zählt zu den gefragtesten Ritualen im Longevity-Kontext. HotSpring Austria zeigt, warum Kontrasttherapie – etwa im Whirlpool in Kombination mit einem Kältebecken – weit mehr ist als ein kurzfristiger Wellness-Trend: Sie setzt gezielte Reize für Regeneration, Stressresilienz und Wohlbefinden.

„Wir sprechen bei HotSpring gerne von der ,Magic Temperature‘ bei 37 Grad: Bei dieser Wärme schaltet der Körper in den Entspannungsmodus, Muskulatur und Nervensystem kommen zur Ruhe. Der Kältereiz danach wirkt wie ein Reset: Gefäße ziehen sich zusammen, Noradrenalin und Dopamin werden stimuliert, Wachheit und Fokus steigen. Viele nutzen das gezielt nach dem Training oder als bewussten Energie-Boost im Alltag“, erklärt Verena Radlgruber-Forstinger, Geschäftsführerin von HotSpring Austria.

In der Wärme wird die Durchblutung angeregt, das parasympathische Nervensystem aktiviert und der Körper in Richtung Regeneration geführt. Kälteimpulse – bei HotSprings VIGOR™ Cold Plunge bis 5 °C möglich – stimulieren hingegen Gefäße, Kreislauf und mentale Frische. Das wiederholte Weiten und Verengen der Gefäße wird häufig als „Gefäßgymnastik“ beschrieben und gilt als hormetischer Reiz im Sinne eines gesunden Alterns: für mehr Healthspan statt bloß Lifespan.

Silky Soft. Wasser, das man fühlt.

Für das Extra an Wohlgefühl sorgt bei HotSpring das FreshWater® Salzsystem: Aus leicht salzhaltigem Wasser wird mittels Elektrolyse kontinuierlich Desinfektion erzeugt. Das Ergebnis ist hygienisch kristallklares, spürbar seidenweiches Wasser.

Elisabeth Gürtler zu Gast beim Longevity-Themenabend

Einen besonderen inhaltlichen Akzent setzte HotSpring Austria am Mittwoch, 11. März 2026, mit dem Themenabend „Longevity – nur ein Trend oder Weg zu einem langen, gesunden Leben?“ im Flagshipstore Gunskirchen. Zu Gast war KR Dkfm. Elisabeth Gürtler, Unternehmerin, Grande Dame der österreichischen Spitzenhotellerie und Co-Autorin des Buches „Hirnfit bis 100“.

„Longevity bedeutet für mich nicht, dem Leben mehr Jahre abzuringen, sondern den Jahren mehr Qualität zu geben. Rituale wie Wärme- und Kälteanwendungen können dabei helfen, Regeneration, innere Balance und neue Energie bewusst in den Alltag zu holen“, so Elisabeth Gürtler, Gastgeberin im Alpin Resort Sacher Seefeld. Ihr persönlicher Rat: „Das Leben genießen - aber in Maßen.“

HotSpring Austria steht seit mehr als 20 Jahren für Premium-Wellness in Österreich und ist Marktführer im Premium-Whirlpool-Segment. Als Partner von Watkins Wellness – dem weltweit führenden Hersteller von Premium-Whirlpools – verbindet das Unternehmen Qualität, Design, innovative Technik und nachhaltige Wasserpflege. An vier Standorten in Österreich – Gunskirchen, Dornbirn, Wien Süd und Kalsdorf bei Graz – können Interessierte die Modelle erleben, sich beraten lassen und ein Probebaden vereinbaren.

5 Tipps für Wärme–Kälte im besten Rhythmus

Temperatur bewusst wählen

Für tiefe Entspannung liegt man im Whirlpool bei 37 °C richtig. Beim VIGOR™ Cold Plunge sind 5–12 °C ein wirksamer, gut steuerbarer Reiz. Dauer gezielt dosieren

Im Warmen reichen 15–20 Minuten meist völlig aus. In der Kälte genügen oft 1–3 Minuten (oder kürzer, wenn Sie neu starten). Entscheidend ist die Qualität des Reizes, nicht die Länge. Kontrastprinzip einfach halten

Ein bewährter Ablauf: 15-20 Minuten Wärme, 1–3 Minuten Kälte, 2–3 Durchgänge. Der Wechsel unterstützt die Kreislaufregulation – und macht das Ritual spürbar. Atmung als „Anker“ nutzen

Gerade in der Kälte gilt: ruhig, langsam, tief atmen. Bewusste Atmung hilft, die Stressreaktion zu regulieren und den Kreislauf stabil zu halten. Regelmäßigkeit vor Extrem

2–4 moderate Einheiten pro Woche wirken nachhaltiger als seltene Höchstleistungen. Longevity ist ein Marathon – kein Sprint. Entscheidend ist, dass es sich gut in den Alltag integrieren lässt – als Ritual, nicht als Pflicht.

SAVE THE DATE: Aqua & Vino Days | 13. & 14. März 2026

Hausmessen an drei Standorten: Gunskirchen | Wien Süd | Graz Kalsdorf

Fr., 13.3.: 10.00–18.00 Uhr | Sa., 14.3.: 09.00–16.00 Uhr

Erleben Sie HotSpring Highlights in entspannter Atmosphäre – begleitet von ausgewählten Weinen des Weinguts Mantler31 und tollen Messe-Goodies.

Highlights: FreshWater® Salzsystem (Salz statt Chlortabletten), NEU Flair DL – Double Lounge in attraktiver Einführungsaktion (16.470 statt 23.450 Ꞓ | Ersparnis 6.980 Ꞓ) sowie 500 Ꞓ Gutschein on top.

Besuchen Sie HotSpring auf der pool + garden Tulln | Halle 3 - Stand 323

Entdecken Sie die Premium-Whirlpools der Highlife und Limelight Collection sowie den VIGOR Cold Plunge (Kältebecken). Freuen Sie sich auf Messe-Highlights und Specials.

Datum: 19.03.2026 - 23.03.2026

Art: Messen

Ort: Messe Tulln

Am Wasserpark 1

3430 Tulln

Österreich

URL: https://www.whirlpools.at