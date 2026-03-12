LH Mikl-Leitner: „Gold-Gala in Cortina – Veronika Aigner rast zum nächsten Triumph“

St. Pölten (OTS) -

„Niederösterreich jubelt: Veronika Aigner hat es wieder getan. Nach ihrem fulminanten Erfolg im Slalom krönt sich unsere Ausnahmesportlerin heute im Riesentorlauf zur Doppel-Paralympicssiegerin 2026“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Sie gratuliert: „Was Veronika Aigner hier in den Schnee zaubert, ist schlichtweg Weltklasse. Mit purer Entschlossenheit und technischer Brillanz hat sie sich ihre zweite Goldene bei diesen Spielen gesichert.“ Besonders beeindruckend sei das Zusammenspiel mit Guide Eric Digruber, der für ihre verletzte Schwester Elisabeth einsprang.

„Veronika schreibt in Milano Cortina Sportgeschichte. Dieser erneute Triumph macht ganz Niederösterreich stolz und zeigt, was mit unbändigem Willen und perfektem Teamwork möglich ist“, so Mikl-Leitner. „Herzliche Gratulation an Veronika und Eric zu dieser sensationellen Gold-Gala.“

Auch Elina Stary holte heute wieder Edelmetall für Österreich – sie fuhr zu Bronze.