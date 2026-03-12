mundART Festival am Wolfgangsee geht im April in die zweite Auflage

St. Gilgen am Wolfgangsee (OTS) -

In den Orten St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang findet das Genussfestival erneut unter dem gemeinsamen Markendach „mundART Festival – Der Wolfgangsee serviert Gaumenfreuden“ statt und bündelt in über 40 Veranstaltungen besondere Kulinarikerlebnisse im Salzkammergut.

Mit zwei Michelin-Sternen, 17 Gault-Millau-Hauben, 42 Falstaff-Gabeln und einer außergewöhnlichen Dichte an Spitzenbetrieben hat sich die Region rund um den Wolfgangsee als international beachtete Destination für Genussreisende etabliert. Hier treffen traditionsreiche, familiengeführte Betriebe auf innovative Konzepte sowie herausragende Produzentinnen und Produzenten, deren Produkte die Basis der heimischen Küche bilden.

Das mundART Festival 2026 wird erneut von zahlreichen Betrieben rund um den Wolfgangsee getragen, die während des gesamten Zeitraums mit ihren kulinarischen Angeboten besondere Gaumenfreuden schaffen. Als Genuss-Botschafterin wird Silvia Schneider auch 2026 ausgewählte Veranstaltungen begleiten und moderieren.

Flankiert wird das umfangreiche Programm von ausgewählten Leuchtturmveranstaltungen, die als Besuchermagnete zahlreiche Gäste an den Wolfgangsee bringen und die kulinarische Vielfalt der Region erlebbar machen – vom regionalen Genuss-Handwerk über gelebte Gastgeberqualität und traditionelle Hausmannskost bis hin zu preisgekrönter Genusskultur. Rund um den See, in den Ortszentren ebenso wie hoch oben am Berg:

Mittwoch, 1. April: Work the Lake Games – Mitarbeitenden-Event an der Seepromenade in Strobl

Zum zweiten Mal finden die „Work the Lake Games“ an der Seepromenade in Strobl statt. Im Rahmen der preisgekrönten Initiative „Work the Lake“ treten Mitarbeitende aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in einem kreativen Parcours gegeneinander an und stellen unter Beweis, wie attraktiv der Wolfgangsee als Arbeitsplatz ist. Hier arbeitet man dort, wo andere Urlaub machen: in einer der schönsten und vielseitigsten Urlaubs- und Freizeitregionen Österreichs.

Samstag, 11. April: mundART Kochshow – Feuer & Flamme im Eventresort scalaria in St. Wolfgang

Die Kochshow „Feuer & Flamme“ lädt in die Eventlocation scalaria in St. Wolfgang. Fünf Spitzenköche vom Wolfgangsee stellen sich einem Blind-Cooking-Duell. Moderiert von Silvia Schneider wird eine kulinarische Inszenierung geboten, bei der Unterhaltung, Kochkunst und Emotionen in einer außergewöhnlichen Location zu einem besonderen Erlebnis verschmelzen. Die teilnehmenden Chefs: Josef Schöndorfer (Gasthof Wiesenhof), Dominik Edlinger (SeeSushi®), Wolfgang Knechtl (Hotel Seevilla - Ledererhaus), Thomas Höfler (Landhaus zu Appesbach), Hubert Hinterberger (Bachmanngut). Start der Kochshow um 17.00 Uhr, Einlass ab 15.45 Uhr. Ticketpreis Ꞓ 149,00 p.P.

Freitag, 17. April: mundART Gondeln – Genuss am Berg am Zwölferhorn in St. Gilgen

Ein Frühstücks- und Brunch-Erlebnis in der Zwölferhorn Seilbahn in St. Gilgen, bei dem die Gondeln zu schwebenden Restaurants werden. In mehreren Fahrten werden Köstlichkeiten aus dem Salzkammergut serviert. Anschließend bietet ein musikalischer Ausklang am Gipfel des Zwölferhorns einen eindrucksvollen Blick auf den Wolfgangsee. Ticketpreis Ꞓ 65,00 p.P, ab 9.00 Uhr.

Samstag, 18. April: mundART Roas – Schritt für Schritt ein Genuss in St. Wolfgang

Eine kulinarische Entdeckungsreise durch den Ortskern von St. Wolfgang mit einem 5-Gänge-Menü – Gang für Gang serviert in mehreren Betrieben. Die Stationen: Hotel Seevilla – Ledererhaus, Romantik Hotel – Im Weissen Rössl, Weißer Bär – Restaurant Paula, Hotel Peter – Paul der Wirt, Landhaus zu Appesbach – serviert im Schwarzen Rössl und in der Lebzelterei Wallner. Zwei Startzeiten (12:00 und 14:00 Uhr), Begleitet wird die Roas durch Genuss-Botschafterin Silvia Schneider. Abschlussparty im Schwarzen Rössl ab 18.00 Uhr. Ticketpreis: Ꞓ 117,00 p.P.

24.-26. April: mundART Genussmarkt – Gastronomen treffen Produzenten an der Seepromenade in Strobl

An der Seepromenade in Strobl lädt der Genussmarkt zum Probieren und Verweilen ein. Gastronom:innen aus Strobl kreieren gemeinsam mit ausgewählten Wolfgangsee-Produzent:innen regionale Köstlichkeiten – von Fisch- und Fleischgerichten über vegetarische Speisen bis hin zu süßen Klassikern. Höhepunkt des Marktes ist ein Live-Cooking-Event mit Genuss-Botschafterin Silvia Schneider und einem Wolfgangsee-Koch am Samstag, 25. April, um 16.00 Uhr, sowie die Präsentation der neuen „Taste the Lake App“ am Sonntag, 26. April um 13.30 Uhr.

„ Das mundART Festival hat bereits 2025 eindrucksvoll gezeigt, wie stark Kulinarik heute als Reisemotiv wirkt und welchen Mehrwert gemeinsame Initiativen für eine Region schaffen können. 2026 setzen die Betriebe diesen Weg konsequent fort und entwickeln das Festival weiter – mit einem Programm, das die kulinarische Vielfalt der Region erlebbar macht und Gäste wie Einheimische gleichermaßen begeistert. Damit positioniert sich der Wolfgangsee als Genussregion mit klarer Handschrift “, betont Patrick De-Bettin, Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus GmbH.

Alle Informationen & Tickets zum mundART Festival 2026: unter mundartfestival.at, sowie in den Wolfgangsee-Tourismusbüros.

Weiteres Fotomaterial zum Thema Kulinarik am Wolfgangsee unter: https://we.tl/t-FiICDuUP92, sowie unter: Canto

Zeitgleich findet bereits zum 4. Mal das renommierte Kunstfestival ArtCircle Wolfgangsee vom 27.04 – 03.05.2026 in St. Wolfgang statt. Alle Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern, sowie den Programmschwerpunkten unter: www.artcircle.at