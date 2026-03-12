„Ein Ort am Wort“ aus Au-Rehmen: „Rinder-Tuberkulose – Wer ist schuld?“

Wien (OTS) -

Das ORF-Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ setzt sich mit aktuellen Themen auf Gemeindeebene auseinander. Am Donnerstag, 19. März 2026, lädt der ORF Vorarlberg um 19.30 Uhr zur öffentlichen Debatte „Rinder-Tuberkulose – Wer ist schuld?“ ins Gasthaus Löwen in Au-Rehmen im Bregenzerwald.

Die Krankheit Tuberkulose (TBC) hat zuletzt gerade im Bregenzerwald für Aufregung und Diskussionen gesorgt. Auf einem Bauernhof mussten 55 Rinder getötet werden. Mehrere Höfe wurden gesperrt. Die Landwirtschaft sieht im Rotwild den Grund für die TBC-Infektionen und will mehr Abschüsse von der Jägerschaft. Die Jäger wehren sich. Wer hat recht? Wer übertreibt? Und wo könnte eine Lösung für alle liegen?

Moderator David Breznik vom ORF Vorarlberg holt die unterschiedlichen Meinungen zur TBC-Situation im Bregenzerwald ein. Diskutiert wird unter anderem mit Wolfgang Meusburger, stellvertretender Bezirksjägermeister (Bezirk Bregenz), und Landesveterinär Norbert Greber.

Publikum zum Mitreden eingeladen

Diese Publikumsdiskussion ist öffentlich. Alle Interessierten können Fragen stellen und sich mit eigenen Standpunkten in die Debatte einbringen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – der Eintritt ist möglich, solange Plätze verfügbar sind.

Live in den Medien des ORF Vorarlberg

Das tägliche TV-Magazin „Vorarlberg heute“ (ORF 2 V) meldet sich am 19. März ab 19.00 Uhr direkt aus Au-Rehmen mit einem Live-Bericht. ORF Radio Vorarlberg überträgt die gesamte Diskussion live ab 19.30 Uhr. Die Sendung steht anschließend zum Nachhören auf ORF Sound bereit. Online wird die Veranstaltung live auf https://vorarlberg.ORF.at und auf der Streamingplattform ORF ON übertragen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Unser Motto – ORF Vorarlberg für alle – ist Programm: Bei ‚Ein Ort am Wort‘ ist Raum für alle Meinungen und unterschiedliche Perspektiven“.

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Bei ‚Ein Ort am Wort‘ bringen wir Themen, die unsere Regionen bewegen, mit umfangreicher und multimedialer Berichterstattung für alle aufs Tapet.“