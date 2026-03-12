Neuer Fall wird für die „Soko Donau“ am 17. März zur „Sisyphos“-Arbeit

Wien (OTS) -

Bis zu 674.000 und durchschnittlich 632.000 Zuseher:innen (vorläufige Gewichtung) bei 25 Prozent Marktanteil (12+) wollten sich den Auftakt der „Soko Donau“-Jubiläumsstaffel am 10. März 2026 in ORF 1 nicht entgehen lassen. Am Dienstag, dem 17. März, steht für die Publikumslieblinge Brigitte Kren, Andreas Kiendl, Martin Gruber, Maria Happel, Lilian Klebow und Max Fischnaller um 20.15 Uhr ein neuer Fall ihrer 20. Saison auf dem Dienstplan. Ein toter Fitnessstudiobetreiber und mehrere Verdächtige machen die Ermittlungen für die Top-Cops zur „Sisyphos“-Arbeit. Um 21.05 Uhr macht ein „Parasit“ der „Soko Kitzbühel“ in einem Dacapo zu schaffen.

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„Soko Donau – Sisyphos“ (Dienstag, 17. März, 20.15 Uhr in ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Mit u. a. Thomas Clemens, Xaver Hutter, Aslan Aslan, Mariam Hage, Christina Trefny, Felix Kreutzer, Gisela Salcher, Lina Oppolzer und Andrea Nitsche in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Ein Fitnessstudiobetreiber wird mit einer Hantelstange erschlagen, es gibt einige Verdächtige: Seine Witwe, die offenbar kein Problem mit Fremdgehen in der Ehe hatte, seine letzte Kundin, der er ein sehr persönlicher Coach war, oder doch der korrupte Politiker, der andere Pläne als nur die körperliche Ertüchtigung verfolgte? Ein schwieriger Fall für die „Soko Donau“-Cops, der gelöst zu sein scheint, als eine gelöschte Sprachnachricht gefunden wird, in der die Witwe den Mord an ihrem Mann gesteht. Doch sie behauptet steif und fest, dass die Nachricht nicht von ihr sei.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film, in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds sowie Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Parasit“ (Dienstag, 17. März, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly; Regie: Rainer Hackstock

Paul Aflinger (Michael Rast) findet seine Frau Bernadette erschossen im gemeinsamen Wochenendhaus. Bei ihrer Leiche stößt das „Soko“-Team auf die Botschaft „Dein Blut zu meinem“, und erste Ermittlungen führen Lukas (Jakob Seeböck), Nina (Julia Cencig) und Kroisleitner (Ferry Öllinger) zu einer Vampirsekte, die seit Kurzem ihr Unwesen in Kitzbühel treibt. Als sich dann noch herausstellt, dass jemand bereits wochenlang unbemerkt am Dachboden des Aflinger-Hauses gewohnt haben muss, verkompliziert sich der Fall.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau“ und „Soko Kitzbühel“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Donau“-Folgen stehen bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo auch zahlreiche weitere Staffeln und „Soko Kitzbühel“-Fälle gestreamt werden können.