Dreharbeiten zu drei neuen Fällen rund um „Die Toten vom Bodensee“ mit Matthias Koeberlin und Anna Werner Friedmann

Wien (OTS) -

Viel zu tun für Matthias Koeberlin und Anna Werner Friedmann, denn das deutsch-österreichische Duo ist am „Die Toten vom Bodensee“-Set in gleich drei neuen Fällen im Einsatz. Bei den seit Dienstag, dem 3. März 2026, laufenden Dreharbeiten zu den Fällen 27, 28 und 29 der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe sind die Ermittler:innen mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert – von der alten Legende vom „Wassergeist“ (AT; Teil 27), Erinnerungslücken und Mordverdacht in den eigenen Reihen, über die „Schützenfrau“ (AT; Teil 28), die familiäre Loyalitäten ins Wanken und alte Geheimnisse an die Oberfläche bringt, bis hin zum „Hexenwerk“ (AT; Teil 29), das in die Welt von Aberglaube, moderner Spiritualität und historischer Hexenverfolgung führt. Bis voraussichtlich Mitte Juni stehen u. a. in Bregenz und Umgebung neben Matthias Koeberlin und Anna Werner Friedmann erneut Hary Prinz und Stefan Pohl sowie in Episodenrollen Maria Hofstätter, Laura Berlin und Sarah Spale (Film 27), Juergen Maurer, Anton Algrang und Alina Schaller (Film 28) sowie Anna Unterberger und Aurel Manthei (Film 29) vor der Kamera. Regie führen die „Die Toten vom Bodensee“-erfahrenen Michael Schneider („Wassergeist“ und „Hexenwerk“) und Patricia Frey („Schützenfrau“). Für die Drehbücher zeichnen Sven Halfar (Film 27), Andreas Linke (Film 28) sowie Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep (Film 29) verantwortlich. Die drei neuen Krimis sollen 2027 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein. Bereits abgedreht und voraussichtlich noch 2026 auf dem Programm stehen die Fälle 25 („Im Schattenreich“) und 26 („Himmelskind“).

Mehr zu den Inhalten

Teil 27: „Der Wassergeist“ (AT)

mit u. a. Maria Hofstätter, Laura Berlin, Isabella Bartdorff und Sarah Spale in Episodenrollen; Regie: Michael Schneider

Als Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) nach einem Date mit Erinnerungslücken am Ufer des Bodensees erwacht, wird ihr Begleiter wenig später tot aus dem Wasser geborgen. Die Spurenlage bringt Eisler selbst unter Verdacht. Während Oberländer (Matthias Koeberlin) und Komlatschek (Hary Prinz) zwischen beruflicher Pflicht und persönlicher Loyalität stehen, führt die Spur zu einer verschwundenen Ehefrau (Laura Berlin) und einer alten Legende vom „Wassergeist“, der Männer mit dunkler Schuld in die Tiefe zieht. Ein Fall, der nicht nur dienstliche, sondern auch private Abgründe offenlegt.

Teil 28: „Schützenfrau“ (AT)

mit u. a. Juergen Maurer, Anton Algrang und Alina Schaller in Episodenrollen; Regie: Patricia Frey

Der Mord an einem Weinhändler, der in seiner Schützenuniform mit einer historischen Vorderlader-Pistole aus dem 17. Jahrhundert erschossen wird, führt Oberländer und Eisler in die verschlossene Welt eines traditionsbewussten Schützenvereins. Als ein weiterer Toter gefunden wird und alte Machtstrukturen im Umfeld eines Weinguts ans Licht kommen, geraten familiäre Loyalitäten und jahrzehntelange Geheimnisse ins Wanken. Ein düsteres Geflecht aus Stolz, Besitzansprüchen und verdrängter Schuld bringt gleich mehrere Beteiligte in Lebensgefahr.

Teil 29: „Hexenwerk“ (AT)

mit u. a. Anna Unterberger, Aurel Manthei, Konstanze Dutzi und Peter Pertusini in Episodenrollen; Regie: Michael Schneider

Der rätselhafte Tod einer als „Kräuterhexe“ bekannten Heilpraktikerin führt das Ermittlerteam zu einem inszenierten Ritualort im Wald. Strangulation, ein rätselhafter Stich und ein christliches Kreuz werfen Fragen auf, die neben persönlichen Konflikten auch zu alten Feindbildern führen. Während sich Spuren zu einer getrenntlebenden Partnerin, zu Patienten und zu einem unbekannten Mann verdichten, geraten Aberglaube, moderne Spiritualität und historische Hexenverfolgung in unheilvolle Verbindung.

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion GmbH in Koproduktion mit der Graf Filmproduktion GmbH, dem ZDF und dem ORF. Gefördert wird das Projekt von FISA+, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria sowie dem Land Vorarlberg.

„Die Toten vom Bodensee“ auf ORF ON streamen

Auf ORF ON stehen einige „Die Toten vom Bodensee“-Fälle zum Streamen zur Verfügung.