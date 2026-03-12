  • 12.03.2026, 11:53:02
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  • OTS0085

Aviso 18.3.2026: Bündelung digitaler Expertise für Österreichs Immobilienwirtschaft

Zwei innovative Unternehmen der digitalen Real Estate-Welt gehen gemeinsamen Weg

Wien (OTS) - 

Digitale Transformation, Harmonisierung und Vernetzung von Systemlandschaften, Implementierung von Künstlicher Intelligenz: Unternehmen stehen in Sachen Digitalisierung vor großen Herausforderungen. Wenn Abläufe effizienter und Daten für alle Beteiligten zugänglich gemacht werden sollen, braucht man Spezialisten.

Wir laden Sie ein, beim Zusammenschluss zweier IT-Beratungsunternehmen aus dem Immobilienbereich in Wien und anschließendem Networking-Abend dabei zu sein:

Wann: 18. März 2026, 18:00 Uhr

Wo: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien – Dachgeschoß

Teilnehmer*innen:

  • Stephan Sommer, GF Anders & Ganz GmbH
  • Juliane Bachl, GF Tesofy FlexCo.
  • Franz Hillebrand, GF Tesofy FlexCo.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bitten um Anmeldung unter [email protected]

Bündelung digitaler Expertise für Österreichs Immobilienwirtschaft

Datum: 18.03.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Haus der Musik, DG
Seilerstätte 30
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

nobucom OG
Mag. Ernst Eichinger, MBA
Telefon: 0676 400 66 25
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.nobucom.at

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[Mittwoch, 18.03.2026, 18:00]

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