„Braunschlag 1986“: Das Kult-Comeback am 20. und 21. März in ORF 1

Wien (OTS) -

Die finanziell gebeutelte, fiktive Gemeinde „Braunschlag“ machte von September bis November 2012 in ORF 1 mit einer angeblichen Marienerscheinung und so manch anderem wundersamen Ereignis von sich reden. 14 Jahre später steht am Freitag, dem 20., und Samstag, dem 21. März 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON „Braunschlag 1986“, die Fortsetzung der Erfolgsserie von Regisseur und Drehbuchautor David Schalko, in Form eines zweiteiligen Specials, jeweils in Spielfilmlänge, auf dem Programm. In der langerwarteten Rückkehr des Serienhits gibt es ein Wiedersehen mit u. a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Simon Schwarz, Raimund Wallisch, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, Inge Maux und David Wurawa. Ebenfalls mit dabei: Neuzugang Nora Waldstätten. Die Dreharbeiten im Sommer 2025 fanden, so wie auch beim Original, im nördlichen Waldviertel statt. Weitere Informationen zu den Inhalten sind auf https://presse.ORF.at zu finden.

Zur Einstimmung auf das zweiteilige Special versammelten sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, zahlreiche Darsteller:innen – darunter Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, David Miesmer, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Raimund Wallisch, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, David Wurawa, Arthur Vischer, Stefko Hanushevsky, Gabriela Garcia Vargas, Lilian Rosskopf, Eva Maria Marold und Karl Fischer –, Regisseur und Drehbuchautor David Schalko sowie Produzent John Lueftner gestern, am Mittwoch, dem 11. März 2026, bei einer Sneak-Preview des ersten Teils im Votiv Kino in Wien.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Wertvolles Gut“

„Starke Marken, wie ‚Braunschlag‘ eine ist, sind in der Fernsehbranche ein wertvolles Gut. Nur in Ausnahmefällen gelingt es, eine so starke Marke, noch dazu eine eigentlich abgeschlossene Geschichte, neu aufzusetzen – und zwar so, dass sie für eingefleischte Fans und ein neues Publikum gleichermaßen funktioniert. Mit ‚Braunschlag 1986‘ ist all das mit einer neuen, herrlich verrückte Story gelungen.“

„Braunschlag 1986“ ist eine Produktion von Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, FISA+ und Land Niederösterreich.

„Braunschlag“ und „Braunschlag 1986“ auf ORF ON streamen

Die zwei Teile von „Braunschlag 1986“ können jeweils 24 Stunden vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Staffel von „Braunschlag“ zum Wiedersehen zur Verfügung steht.