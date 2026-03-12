Auch heuer wieder „Business4Kids“ und „WIFI Kids Academy“

St. Pölten (OTS) -

Gemeinsam mit den Gemeinden und weiteren Kooperationspartnern bemühe sich das Land Niederösterreich um ein bewältigbares, flächendeckendes Betreuungsangebot für zumindest sechs Wochen, das die Sommerferien für die Kinder möglichst bunt und intensiv gestalte, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am heutigen Donnerstag in der SPAR-Zentrale in St. Pölten, wo sie gemeinsam mit Wolfgang Ecker, dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich, und Alois Huber, dem SPAR-Geschäftsführer für Niederösterreich, Wien und das nördliche Burgenland, die diesjährigen Ausgaben von „Business4Kids“ und der „WIFI Kids Academy“ präsentierte.

„Um Eltern und Erziehungsberechtigte im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu entlasten, unterstützt das Land über das Bildungsinvestitionsgesetz, die Landesförderungen für Gemeinden und die Familienland GmbH die Gemeinden finanziell und organisatorisch. So hat die Familienland GmbH im Vorjahr in 83 Kooperationen mit Gemeinden insgesamt rund 2.500 Kinder betreut“, betonte Teschl-Hofmeister und bezeichnete „Business4Kids“ und die „WIFI Kids Academy“ als wichtige Puzzlesteine des Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien.

„Business4Kids“ findet heuer zum dritten Mal in der jetzigen Form statt, geht vom 20. bis 24. Juli im WIFI St. Pölten über die Bühne und bietet unter dem Motto „Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur“ insgesamt 160 Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 14 Jahren jeweils von 7.30 bis 17 Uhr ein Gratis-Programm inklusive Verpflegung. „Unter Anleitung ausgebildeter Freizeitpädagogen können die Teilnehmenden hier in verschiedene Bereiche hineinschnuppern. Von MINT-Workshops mit den ‚Science Omas‘ über Workshops für Kamera, Schauspiel und Medienkompetenz bis hin zu den Bereichen Ernährung, Sport und Bewegung, von verschiedenen Lehrberufen bis zum Kennenlernen der Landespolizeidirektion ist hier für jeden etwas dabei“, sagte die Landesrätin und riet, bei der – ausschließlich für Familienpass-Inhaber über die Homepage der Familienland GmbH – am 1. Mai um 8 Uhr startenden Anmeldung rasch zu sein.

Wolfgang Ecker zitierte eine aktuelle WIFI-Studie, nach der bis 2029 in Niederösterreich 14.000 – österreichweit über 50.000 – Menschen mit Lehrabschlussprüfung fehlen werden: „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie breit angelegte Aus- und Weiterbildung sind dabei geeignete Gegenmaßnahmen. Die Bandbreite der familienfreundlichen Maßnahmen unserer Betriebe ergibt einen klaren Wettbewerbsvorteil.“

„Um jungen Meschen eine frühzeitige Orientierung für das weitere Berufsleben zu ermöglichen und damit ein Fundament für die Fachkräfte von morgen zu legen, veranstalten wir seit über zehn Jahren die ‚WIFI Kids Academy‘“, führte Ecker aus. Heuer findet sie vom 27. bis 31. Juli im WIFI St. Pölten statt (Anmeldungen ab 4. Mai) und bietet Acht- bis 14-Jährigen die Möglichkeit, in den WIFI-Werkstätten von der Solartechnikerin bis zum Küchenmeister, von der IT-Spezialistin bis zum Barkeeper und von der Fitnesstrainerin bis zum Recyclingkünstler die eigenen Talente zu entdecken.

Alois Huber erklärte, dass SPAR mit seinen rund 8.000 Beschäftigten an 250 Standorten und in zwei Logistikzentren allein in Niederösterreich ein familienfreundlicher Betrieb sei, zeige bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wirkung. „An ‚Business4Kids‘ beteiligen wir uns sehr gerne, indem wir gesunde Verpflegung bereitstellen und Führungen im Haus anbieten, um jungen Menschen Lust auf den Lebensmittelhandel zu machen. Das geschieht durchaus auch aus Eigennutz als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel“, meinte Huber abschließend.

Nähere Informationen bei der NÖ Familienland GmbH unter 02742/9005-13484, Karin Feldhofer, und e-mail [email protected] bzw. bei der Wirtschaftskammer NÖ unter 02742/851-14200, Birgit Sorger, und e-mail [email protected]; Anmeldungen unter www.familienpass.at/ferienwoche bzw. www.noe.wifi.at/kidsacademy.