AVISO: World Social Work Day am 17. März – Fachveranstaltung und Kundgebung

Wien (OTS) -

Anlässlich des internationalen Tages der Sozialen Arbeit am Dienstag, dem 17. März 2026, finden in Wien zwei zentrale Veranstaltungen rund um die Zukunft und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen statt.

Medienvertreter:innen sind zu beiden Terminen herzlich eingeladen:

Fachveranstaltung: Aktueller Stand zum Entwurf des Berufsgesetzes

Datum: 17.03.2026, 11:30 Uhr - 17.03.2026, 15:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Bildungszentrum der AK Wien

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

Österreich

URL: https://veranstaltung.akwien.at/de/entwurf-fuer-ein-berufsgesetz-soziale-arbeit

Große Kundgebung für die Soziale Arbeit

„Gemeinsam für Zuversicht und Verbundenheit: Ziehen wir an einem Strang“. Hierzu wird auch Bundesministerin Korinna Schumann erwartet.

Datum: 17.03.2026, 16:00 Uhr - 17.03.2026, 17:45 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Platz der Menschenrechte



1070 Wien

Österreich

URL: https://obds.at/wswd/wswd_2026/