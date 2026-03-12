  • 12.03.2026, 10:37:32
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  • OTS0063

AVISO: World Social Work Day am 17. März – Fachveranstaltung und Kundgebung

Wien (OTS) - 

Anlässlich des internationalen Tages der Sozialen Arbeit am Dienstag, dem 17. März 2026, finden in Wien zwei zentrale Veranstaltungen rund um die Zukunft und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen statt.

Medienvertreter:innen sind zu beiden Terminen herzlich eingeladen:

Fachveranstaltung: Aktueller Stand zum Entwurf des Berufsgesetzes

Datum: 17.03.2026, 11:30 Uhr - 17.03.2026, 15:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Bildungszentrum der AK Wien
Theresianumgasse 16-18
1040 Wien
Österreich

URL: https://veranstaltung.akwien.at/de/entwurf-fuer-ein-berufsgesetz-soziale-arbeit

Große Kundgebung für die Soziale Arbeit

„Gemeinsam für Zuversicht und Verbundenheit: Ziehen wir an einem Strang“. Hierzu wird auch Bundesministerin Korinna Schumann erwartet.

Datum: 17.03.2026, 16:00 Uhr - 17.03.2026, 17:45 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Platz der Menschenrechte

1070 Wien
Österreich

URL: https://obds.at/wswd/wswd_2026/

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Ozren Sehic, MA MSc
Telefon: +43 664/883 675 29
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

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[Dienstag, 17.03.2026, 16:00]
[Dienstag, 17.03.2026, 11:30]

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