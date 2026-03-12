- 12.03.2026, 10:37:32
- /
- OTS0063
AVISO: World Social Work Day am 17. März – Fachveranstaltung und Kundgebung
Anlässlich des internationalen Tages der Sozialen Arbeit am Dienstag, dem 17. März 2026, finden in Wien zwei zentrale Veranstaltungen rund um die Zukunft und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen statt.
Medienvertreter:innen sind zu beiden Terminen herzlich eingeladen:
Fachveranstaltung: Aktueller Stand zum Entwurf des Berufsgesetzes
Datum: 17.03.2026, 11:30 Uhr - 17.03.2026, 15:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Bildungszentrum der AK Wien
Theresianumgasse 16-18
1040 Wien
Österreich
URL: https://veranstaltung.akwien.at/de/entwurf-fuer-ein-berufsgesetz-soziale-arbeit
Große Kundgebung für die Soziale Arbeit
„Gemeinsam für Zuversicht und Verbundenheit: Ziehen wir an einem Strang“. Hierzu wird auch Bundesministerin Korinna Schumann erwartet.
Datum: 17.03.2026, 16:00 Uhr - 17.03.2026, 17:45 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Platz der Menschenrechte
1070 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Ozren Sehic, MA MSc
Telefon: +43 664/883 675 29
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW