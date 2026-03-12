SPÖ-Klubtagung (2) – Josef Taucher: „Wir wollen, dass Wien noch lebenswerter wird – heute, morgen und für viele weitere Generationen.“

Wien (OTS) -

„Wir investieren eine starke Daseinsvorsorge als Fundament einer aufstrebenden, krisenresistenten Stadt“, so der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher bei der heutigen Klubklausur im burgenländischen Andau.

„Wenn wir von Daseinsvorsorge sprechen, von der Versorgung der Wienerinnen und Wiener mit Wasser, Strom, Wärme, Öffis und noch viel mehr, dann sind die Wiener Stadtwerke ein unverzichtbarer Partner für uns. Sie sind eine tragende Säule für Wien und ein starker Wirtschaftsmotor“, so Taucher.

Mit rund 19.000 Mitarbeiter*innen seien die Wiener Stadtwerke nicht nur einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Wien, sondern ein Garant für die hohe Lebensqualität in der Stadt. Bis 2030 investieren die Wiener Stadtwerke 9,4 Milliarden Euro in den Ausbau der Infrastruktur. Mit ihrer Gleisbauoffensive stärken die Wiener Linien - als Tochter der Wiener Stadtwerke – die Wiener Wirtschaft, sichern und schaffen Arbeitsplätze. Bis 2029 investieren die Wiener Linien 300 Mio. Euro in die Modernisierung der Gleise. „Diese Investitionen sind Investitionen in eine stabile, zuverlässige und sichere Infrastruktur und damit in die Daseinsvorsorge der Stadt“, unterstrich Taucher.

Der Ausbau des U-Bahn-Netzes sei für Taucher eines der größten Infrastruktur- und Klimaschutzprojekte der Stadt. Der Öffi-Ausbau allein schaffe und sichere 30.000 Arbeitsplätze bis 2030. „Das zeigt, wie wichtig die Wiener Stadtwerke für uns, für die heimische Wirtschaft und für die Daseinsvorsorge sind. Sie sind die Hauptschlagader in einer pulsierenden Stadt.“

Regierungsmonitor wird fortgeführt – maximale Transparenz und Lebensqualität für die Wiener*innen

„Wir arbeiten für die Menschen in dieser Stadt. Mit dem Regierungsmonitor, den wir in der ersten Legislaturperiode gemeinsam mit unserem Koalitionspartner, den NEOS, eingeführt haben, zeigen wir unsere Arbeit und dass wir als Aufschwungskoalition unermüdlich am Werk sind“, verwies Taucher in seiner Rede auf die Fortführung des Regierungsmonitors.

Dieser zeige, wie die Stadtregierung Wien als Wirtschaftsstandort stärke und Arbeitsplätze sichere. „Die Wienerinnen und Wiener sehen anhand des Regierungsmonitors wie wir durch Investitionen in Bildung, Klimaschutz und Gesundheit die Lebensqualität in unserer Stadt für alle absichern.“ Der Regierungsmonitor zeige in Echtzeit, an welchen Projekten die Stadt aktuell arbeite und biete den Wiener*innen maximale Transparenz, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. „Er ist die Antwort auf Politikverdrossenheit. Damit sagen wir, ‚Schaut her! Das haben wir versprochen, und das setzen wir um!‘“, so der SPÖ-Klubvorsitzende.

In der letzten Regierungsperiode habe die Wiener Stadtregierung gezeigt, wie hoch das Tempo ist, in dem Projekte umgesetzt und vorangetrieben wurden. So wurden 97 % aller Projekte, die im Regierungsprogramm festgeschrieben wurden, umgesetzt oder auf Schiene gebracht. Über 740 Projekte wurden in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Dazu Taucher: „Trotz globaler Krisen haben wir diese Stadt nachhaltig, sozial gerecht und mit Blick in die Zukunft vorangebracht. Und noch mehr: Wir haben umgesetzt, was wir versprochen haben. Wir haben mit hohem Tempo für die Wienerinnen und Wiener gearbeitet.“

Taucher abschließend: „Wir arbeiten nicht gegen Kritiker, sondern für die Bürgerinnen und Bürger. Wir führen das hohe Tempo fort, weil wir Wien gestalten und dafür sorgen wollen, dass Wien noch lebenswerter wird – heute, morgen und für viele weitere Generationen.“

Die Klubklausur des Roten Rathausklubs wird via Livestream übertragen https://rathausklub.spoe.wien/artikel/unsere-klubtagung-2026