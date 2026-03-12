20 Jahre im PBZ Zwettl: Bewohner Ferdinand Heinrichsberger feierte besonderes Jubiläum

St. Pölten (OTS) -

Ein ganz besonderes Jubiläum wurde kürzlich im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Zwettl begangen: Bewohner Ferdinand Heinrichsberger lebt seit nunmehr 20 Jahren im Haus. Aus diesem Anlass wurde gemeinsam gefeiert – natürlich auch mit Krapfen, die für einen genussvollen und geselligen Rahmen sorgten. „Es freut mich sehr zu sehen, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Pflege- und Betreuungszentren wohlfühlen – das verdanken wir vor allem der herzlichen und engagierten Betreuung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich wünsche Herrn Heinrichsberger von Herzen noch viele weitere glückliche Jahre voller schöner Momente“, gratuliert Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auch das Team des PBZ Zwettl gratulierte Bewohner Ferdinand Heinrichsberger herzlich zu diesem besonderen Anlass. Zwei Jahrzehnte im selben Haus stehen nicht nur für Beständigkeit, sondern auch für viele gemeinsame Erlebnisse, Begegnungen und gewachsene Beziehungen.

Ferdinand Heinrichsberger bedankte sich anlässlich seines Jubiläums sehr herzlich beim gesamten Team des Hauses für die gute Begleitung und Betreuung in all den Jahren und blickt auch der weiteren Zeit im PBZ Zwettl mit Freude entgegen. „Ich möchte mich beim ganzen Team des Hauses von Herzen für die bisherige Zeit bedanken. Ich habe mich hier immer gut aufgehoben gefühlt und freue mich auch auf die kommende Zeit im PBZ. Egal in welchem Bereich, die Leute sind so freundlich und helfen mir, wenn ich etwas brauche“, so Bewohner Ferdinand Heinrichsberger.

Weitere Informationen bei Roland Hofbauer, Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl, Mobil: 0676 / 858 757 101, E-Mail: [email protected]