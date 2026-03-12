„Makellos“: Bis zu 738.000 erlebten mit Adele Neuhauser und Manuel Rubey in ORF-2-Premiere „Eine kurze Welle des Glücks“

Wien (OTS) -

In „Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ schlüpfte Adele Neuhauser gestern, am Mittwoch, dem 11. März 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere in die Rolle von Constanze, die sich in ihrer Ehe vernachlässigt fühlt und daher einen ungewöhnlichen Schritt wagt – und bis 738.000 Zuseher:innen waren mit dabei. Im Durchschnitt sahen 719.000 (vorläufige Gewichtung) bei 29 Prozent Marktanteil (12+) die nach „Faltenfrei“ und „Ungeschminkt“ dritte gemeinsame ORF/BR-Komödie des bewährten und erfolgreichen Kreativteams bestehend aus Regisseur Dirk Kummer und Drehbuchautor Uli Brée, die Publikumsliebling Neuhauser zu dem von Manuel Rubey gespielten Callboy Ricardo führt, der ihr Leben auf den Kopf stellt. In der jungen Zielgruppe 12–29 erreichte der Marktanteil in dem im März und April 2025 in München und Umgebung mit u. a. auch Ulrich Noethen, Caroline Frank, Jochen Busse, Michael A. Grimm und Lisa Kreuzer gedrehte Spielfilm 21 Prozent. Weitere Informationen sind unter https://presse.ORF.at zu finden.

„Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ ist eine Produktion von Bavaria Fiction im Auftrag von BR und ORF.

Streaming-Hits mit Adele Neuhauser auf ORF ON

„Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ kann weiterhin auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die Filme „Faltenfrei“ und „Ungeschminkt“ sowie Austro-„Tatort“-Fälle mit Adele Neuhauser als Kommissarin Bibi Fellner zur Verfügung stehen.