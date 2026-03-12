„Gute Nacht Österreich“ über den SPÖ-Bundesparteitag, Reformen und Lateinunterricht

Wien (OTS) -

Tatsächlich war bereits vor der Wahl zum Bundesparteivorsitzenden klar, wer gewinnen wird. Für Andreas Babler als einzigen Kandidaten war also beim SPÖ-Bundesparteitag nur mehr wichtig, wie viel Prozent der Delegiertenstimmen er bekommt. Spannend war aber auch die Frage nach der Stimmung innerhalb der SPÖ. Deshalb hat Peter Klien sein Mikrofon ausgepackt und den Genossinnen und Genossen auf den Zahn gefühlt. Die Diagnose zeigt „Gute Nacht Österreich“ – gewohnt satirisch – am Freitag, dem 13. März 2026, um 23.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

Österreich braucht Reformen in der Verwaltung, beim Gesundheitswesen und bei den Finanzen. Soweit sind sich alle einig. Deshalb wurde vergangenes Jahr die sogenannte Reformpartnerschaft ins Leben gerufen. Was dahinter steckt und was der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz, der Tiroler Anton Mattle, dafür tut, schaut sich Peter Klien näher an. Über dieses Thema spricht er auch mit Katharina Straßer.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr will in den Oberstufen mehr künstliche Intelligenz und demokratische Bildung in den Lehrplan aufnehmen. Im Gegenzug soll aber etwa der Lateinunterricht reduziert werden. Ist das eine gute Idee? Für AHS-Direktorinnen und -Direktoren sowie die Lehrergewerkschaft jedenfalls nicht, die laufen Sturm dagegen. Auch für Peter Klien ist diese Entscheidung Wiederkehrs fragwürdig. In „Gute Nacht Österreich“ bricht er eine Lanze für den Lateinunterricht in unseren Schulen.