SPÖ-Klubtagung (1) „Wien voran – Arbeit. Aufschwung. Zukunft.“ – SPÖ Klubklausur startet im burgenländischen Andau

Wien (OTS) -

Am Donnerstag startete die zweitägige Klausur des Roten Rathausklubs im burgenländischen Andau. Unter dem Motto „Wien voran – Arbeit. Aufschwung. Zukunft.“ werden Zukunftsprojekte präsentiert, die Wien noch lebenswerter machen. Rund 160 Delegierte sind der Einladung des Klubvorsitzenden Josef Taucher gefolgt, darunter Mitglieder des Stadtsenats, das Klubpräsidium sowie die Mandatar*innen des Wiener SPÖ-Klubs. Unter den Ehrengästen sind auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der Klubvorsitzende des SPÖ-Parlamentsklubs Philip Kucher, der Klubvorsitzende der SPÖ Burgenland Robert Hergovich sowie zahlreiche Nationalratsabgeordnete.

Den Auftakt machte der SPÖ-Klubvorsitzende und Gastgeber Josef Taucher. Die Klubklausur sei weit mehr als ein Arbeitstreffen. Sie markiere den Zeitpunkt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen und den Startschuss für neue, mutige Projekte zu setzen. Die Welt sei im Wandel, Kriege und globale Krisen stellen Politik und Gesellschaft vor neue, noch nie dagewesene Herausforderungen. „Wenn wir jedoch eines mit Sicherheit sagen können, dann ist es, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Zeiten der Unsicherheit der Fels in der Brandung sind. Wir stehen Seite an Seite mit den Wienerinnen und Wienern und übernehmen Verantwortung. Wir in Wien stehen für Stabilität, Sicherheit und Fortschritt und bieten Antworten und Lösungen für ein gutes, sozial gerechtes und enkeltaugliches Wien. In unruhigen Zeiten braucht es eine ruhige Hand und eine verlässliche Politik. Es braucht jemanden, der Brücken baut und verbindet – und das ist unser Bürgermeister Michael Ludwig“, läutete der Klubvorsitzende die diesjährige Arbeitsklausur ein.

Es mache einen Unterschied, wer in Wien die politische Verantwortung trage, unterstrich Taucher. „Wenn wir auf die letzten Jahre schauen, auf die Krisen, die Pandemie, die Teuerung, dann sehen wir, dass die verantwortungsvolle und vorausschauende Politik unseres Bürgermeisters Wien im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht nur gut, sondern gestärkt durch diese Krisen gebracht hat.“ Während die meisten Bundesländer 2024 Rückgänge oder Stagnation erlebten, konnte Wien als einziges Bundesland seine Position als Wirtschaftsmotor behaupten. Taucher dazu: „Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Investitionen in den Wirtschaftsstandort Wien. Wir haben in die Daseinsvorsorge investiert, denn eine starke Daseinsvorsorge bildet das Fundament einer aufstrebenden, krisenresistenten Stadt.“

Taucher hob in diesem Zusammenhang etwa den U-Bahn-Ausbau oder die Unterstützung des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds hervor. Damit setze Wien essenzielle Impulse in eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze. Gleichzeitig verfolge man das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, konsequent weiter. „Wir investieren in eine klimaneutrale Zukunft, damit unsere Kinder und Kindeskinder ein gutes Leben in dieser Stadt führen können“, so der Klubvorsitzende, und weiter: „Wir entsiegeln und begrünen in dicht bebauten Stadtgebieten, pflanzen Bäume, Sträucher und Gräser und verpassen Straßenzügen und Grätzln im Rahmen der Offensive ‚Raus aus dem Asphalt‘ ein nachhaltiges, klimafittes Facelift. Gleichzeitig bauen wir die Grün- und Erholungsräume aus und schaffen verlängerte Wohnzimmer ins Freie.“

Zudem treibe die Stadt Wien ihre Renaturierungsoffensive durch Großprojekte wie der Schaffung des Naturschutz-Areals Breitenlee weiter voran. „Auf dem 90 Hektar großen Gelände des ehemaligen Verschiebebahnhofs in Breitenlee sichert Wien die Artenvielfalt für die Zukunft. Statt Beton und Schienen kommen grüne Wiesen und neue Wälder. Es entsteht ein wertvoller Rückzugsort für bedrohte Arten wie den Wiedehopf oder den Neuntöter. Gleichzeitig schaffen wir eine grüne Verbindung zwischen Bisamberg und Lobau – eine Lunge für die Donaustadt. Hier entsteht neuer Erholungsraum für die Wienerinnen und Wiener, ein Stück Natur zum Durchatmen“, so Taucher.

Zur Erreichung der Klimaziele gehöre auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien. „Die Energietransformation ist ein wesentlicher Schritt, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Deshalb treiben wir mit Hochdruck den Ausbau der Photovoltaik und Geothermie voran, wir investieren in Großwärmepumpen, Windkraft und Wasserstoff, um die Wienerinnen und Wiener mit Strom und Wärme ‚made in Vienna‘ versorgen zu können“, so Josef Taucher.

Der Ausbau der Erneuerbaren sei aber nicht nur ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Wiener Klimaziele, sondern auch zur Absicherung der Energieversorgung. „Je mehr Strom wir regional erzeugen, desto besser fürs Geldbörsl. Nur so kommen wir raus aus Gas und sichern langfristig stabile, leistbare Preise für alle Wienerinnen und Wiener. Die Energiewende ist aber auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Denn der Ausbau Erneuerbarer Energien und die damit verbundenen Investitionen schaffen nachhaltige Arbeitsplätze", so Taucher.

Die Klubklausur des Roten Rathausklubs kann via Livestream mitverfolgt werden: https://rathausklub.spoe.wien/artikel/unsere-klubtagung-2026