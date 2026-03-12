Summer City Camps 2026: Abwechslungsreiche Sommerferien für Wiens Kinder

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien bietet auch 2026 ihr bewährtes Ferienbetreuungsangebot der Summer City Camps (SCC) mit einem umfangreichen, vielfältigen Programm an, das durch städtische Fördermittel und die Zusammenarbeit mit der BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH, dem Verein Hi Jump Wien sowie weiteren Partner*innenorganisationen ermöglicht wird. Dank dieser Förderung und des Engagements der Partner*innen können Kinder während der gesamten Sommerferien ein reichhaltiges Freizeit- und Bildungsangebot erleben.

Die Camps richten sich an Wiener Schulkinder von 6 bis 12 Jahren sowie an Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf bis 14 Jahre. Von 6. Juli bis 4. September 2026 stehen an 34 Standorten in ganz Wien rund 33.000 Plätze für unvergessliche Sommererlebnisse bereit.

„Gerade in budgetär angespannten Zeiten war es wichtig, dieses umfassende und kostengünstige Angebot der Summer City Camps in bewährter Qualität zu sichern. Rund 1.500 Betreuer*innen machen den Sommer für viele Kinder zu einer besonderen Zeit voller Bewegung, Entdeckungen und neuer Freundschaften. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Deutschförderung, denn gute Sprachkenntnisse sind die Grundlage für Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe. Deutsch wird deshalb ganz selbstverständlich und spielerisch in das Ferienprogramm eingebunden und stärkt Kinder in ihrer Entwicklung“, betont Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

„Unsere Kinder sind die Zukunft unserer Stadt. Darum ist es so wichtig, dass jedes Kind in Wien schöne, abwechslungsreiche und gut begleitete Sommerferien erleben kann, unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern. Die Summer City Camps machen genau das möglich: Sie bieten Kindern Platz für Bewegung, gemeinsame Erlebnisse und viele neue Eindrücke. Gleichzeitig sind sie für zahlreiche Familien eine wertvolle Unterstützung in den Sommermonaten. Besonders für berufstätige Eltern sind sie eine große Entlastung und ein wichtiger Beitrag dazu, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Wien zeigt damit, dass soziale Verantwortung, Zusammenhalt und echte Chancengerechtigkeit Hand in Hand gehen, damit alle Kinder gut durch den Sommer kommen“, so SPÖ-Gemeinderatsabgeordnete Astrid Pany.

Buchung in zwei Phasen

Ab 19. März 2026: Online-Anmeldung mit Buchungscode für Kinder, die eine ganztägig geführte Volksschule (OVS, GTVS) und Kinder von 6 bis 12 Jahren, die eine Schule an ausgewählten Bildungscampus-Standorten besuchen. Die dafür benötigten Buchungscodes erhalten die Obsorgeberechtigten direkt in den Schulen.

Ab 9. April 2026: Online-Anmeldung für alle Kinder von 6 bis 12 Jahren ohne Buchungscode, die ihren Hauptwohnsitz in Wien haben, eine Wiener Schule besuchen und deren Betreuung nicht durch Horte oder MA10-Campusstandorte sichergestellt ist.

Anmeldung für Schüler*innen mit erhöhtem Betreuungsbedarf

Wiener Schüler*innen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, die Inklusivbetreuung (bis 12 Jahre) oder Kleingruppenbetreuung (bis 14 Jahre) benötigen, können sich bereits in der ersten Buchungsphase ohne Buchungscode anmelden.

Gestaffelte Anmeldung für faire Platzvergabe

Schüler*innen ganztägig geführter, öffentlicher Volksschulen können in der ersten Buchungsphase mittels Buchungscode einen Platz buchen, da diese Schulform in Wien die einzige ist, die keine andere Möglichkeit für Sommerferienbetreuung bietet. Die tagesschulische Betreuung findet unterjährig direkt an der Schule statt, während Schüler*innen anderer Schulformen eine Hortbetreuung nutzen können, die auch in den Sommermonaten verfügbar ist.

In der zweiten Buchungsphase können Kinder mit Hauptwohnsitz Wien aus Wiener Schulen im Alter von 6 bis 12 Jahren Plätze buchen, sofern keine Hortbetreuung oder interne Betreuung an MA10-Bildungscampus-Standorten gesichert ist.

„Die ungebrochen große Nachfrage nach den Summer City Camps zeigt, wie wichtig dieses Angebot für Wiener Familien ist. Seit sieben Jahren stehen die Summer City Camps für qualitätsvolle Ferienbetreuung, vielfältige Sommererlebnisse, aber auch für Chancengleichheit. Als koordinierende Stelle ist es unsere Aufgabe, Familien von der Anmeldung bis zum Camp Start bestmöglich zu begleiten. Durch eine benutzerfreundliche Online-Anmeldung, klare Abläufe sowie telefonische und schriftliche Beratung gewährleisten wir einen einfachen Zugang zu dem pädagogisch wertvollen und abwechslungsreichen Sommerferienangebot der Stadt Wien“, so die fachliche Geschäftsführerin der BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH, Tanja Sommer.

Städtische Ferienbetreuung mit starkem Partner*innennetzwerk

Die Koordination der freizeitpädagogischen Organisation und Umsetzung der Summer City Camps liegt auch dieses Jahr in den Händen des Vereins Hi Jump Wien. „Unser Ziel ist es, Kindern eine Ferienzeit zu ermöglichen, die Freude macht und zugleich stärkt. Ein vielfältiges Programm aus Bewegung, Kreativität, Bildung und gemeinschaftlichen Erlebnissen fördert persönliche Entwicklung ebenso wie soziale Teilhabe. Dank der engen Zusammenarbeit mit einem starken Netzwerk an Kooperationspartnern können wir dieses hochwertige Angebot in ganz Wien umsetzen“, ergänzt der Geschäftsführer von Hi Jump Wien, Stefan Neugeboren. An der Umsetzung eng beteiligt sind Partner*innenorganisationen aus dem Wiener Jugend- und Bildungsbereichen (ASKÖ WAT Wien, Interface Wien, Wiener Volkshochschulen, Wiener Familienbund, Wiener Jugendrotkreuz, Wiener Kinderfreunde und Zeitraum Wien).

Soziale Preise bei großem Mehrwert

Auch unter herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen gelingt es der Stadt Wien, gemeinsam mit Partner*innenorganisationen ein umfangreiches und hochwertiges Ferienbetreuungsangebot anzubieten. Der Kostenbeitrag der Eltern deckt dabei nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten und beträgt 80 Euro pro Kind und Betreuungswoche (inklusive Mittagessen und gesunder Jause). Für Kinder in der Grundversorgung oder Mindestsicherung bleibt die Teilnahme weiterhin kostenlos möglich.

Alle Details zu Terminen, Standorten und Anmeldung finden Sie ab der zweiten Märzwoche auf www.summercitycamp.at.