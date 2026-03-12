Wenn Stille tanzt: Silent Disco am Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) -

Am 17. April öffnen Friedhöfe Wien die Tore zu einem der eindrucksvollsten Jugendstilbauten der Stadt – der Friedhofskirche zum Heiligen Borromäus – und laden zu einem außergewöhnlichen Erlebnis: einer Silent Disco. Über Funkkopfhörer klingt die Musik direkt zu den Besucher*innen, während sich der historische Hauptraum der Kirche in einen atmosphärischen Tanzsaal verwandelt. Der Ticketvorverkauf hat bereits gestartet.

Die Silent Disco bringt einen neuen Zugang zu Musik auf den Wiener Zentralfriedhof: leise, respektvoll und zugleich voller Energie. „Silent“ steht für eine besondere Art des Feierns, bei der Rücksichtnahme und Lebendigkeit nebeneinander bestehen können. Unterstützung erhält Friedhöfe Wien von der Eventagentur strolzevents, die zahlreiche Silent-Events in ganz Österreich umsetzt.

So funktioniert die Silent Disco

Die Besucher*innen erhalten Funkkopfhörer, über die sie das Musikprogramm des Abends hören. Zwei DJs spielen parallel auf zwei unterschiedlichen Kanälen; das Publikum kann am Kopfhörer spontan wechseln und so selbst bestimmen, zu welchem Sound es tanzen möchte. Gespielt werden House, Electronic, HipHop & Pop oder Alternative, Indie und Rock sowie musikalische Schmankerl, die thematisch an den Zentralfriedhof oder die Friedhofskultur anknüpfen.

Dank der Kopfhörer bleibt es im Raum nahezu still. Dadurch eignet sich das Format besonders für Orte wie die Friedhofskirche, die auch im Rahmen von Veranstaltungen ihren Charakter als Raum des Innehaltens bewahren soll. „Das Leben am Friedhof überschreitet jede Grenze – es zeigt uns, dass nach dem Tod das Leben weitergeht, wir zu einem ewigen Leben berufen sind. Unsere Kirche ist ein Ort der Begegnung – mit Gott und miteinander. Wenn Menschen hier zusammenkommen, Freude teilen und Gemeinschaft erleben, dann wird der Kern unserer Botschaft lebendig: die Liebe, die uns verbindet. Auch eine Silent Disco kann auf ihre Weise zeigen, dass Glaube nicht nur Stille und Besinnung kennt, sondern auch Leichtigkeit und Lebensfreude. Wo Menschen gemeinsam lachen, tanzen und füreinander da sind, wird Kirche spürbar,“ so Pfarrer und Rektor P. Mag. Jan Soroka CR.

„Als Wiener Stadtwerke-Gruppe stehen wir für ein vielfältiges, lebendiges Wien. Wir wagen regelmäßig Außergewöhnliches – auch dort, wo man es am wenigsten erwartet. Die Silent Disco verbindet Respekt vor diesem besonderen Ort mit einem zeitgemäßen Zugang zu Kultur und Begegnung“, so Monika Unterholzner, stv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Friedhöfe sind nicht nur ein Ort persönlicher Erinnerung, sondern ebenso ein bedeutender Raum für Kunst, Kultur, Architektur und Begegnung. „Ohne den Respekt und die Pietät gegenüber Trauernden zu beeinträchtigen, möchten wir besondere Eventformate schaffen, die Austausch und Gemeinschaft ermöglichen. Daher freuen wir uns eine Silent Disco in einem außergewöhnlichen Rahmen wie der Friedhofskirche am Wiener Zentralfriedhof zu veranstalten,“ so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH.

Die Jugendstilkirche, errichtet zwischen 1908 und 1911 nach Plänen von Max Hegele, gilt als eines der architektonischen Highlights des Zentralfriedhofs. Ihre mächtige Kuppel, die symmetrische Raumwirkung und die Lage im Herzen des Areals machen sie zu einem eindrucksvollen Rahmen für Gottesdienste und kulturelle Veranstaltungen.

Friedhof als Kunst-, Kultur- und Begegnungsraum

Seit einigen Jahren öffnen die Friedhöfe Wien neue Perspektiven auf dem Zentralfriedhof als Kultur- und Begegnungsraum, etwa durch Urban Gardening, Bewegungsräume für Yogis, Radfahrer*innen und Läufer*innen, ein Kaffeehaus oder Livemusik. Die Silent Disco führt dieses Angebot fort und lädt dazu ein, den Ort neu zu entdecken, Berührungsängste abzubauen und die historische Umgebung bewusster wahrzunehmen.

Informationen auf einen Blick:

Datum: Freitag, 17. April 2026

Uhrzeit: 20:00 Uhr – 02:00 Uhr

Ort: Friedhofskirche zum heiligen Borromäus, Wiener Zentralfriedhof |

Haupteingang Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien

Tickets sind erhältlich unter: www.silentdisco.at/events-tickets

VVK / AK: 15 Ꞓ / 18 Ꞓ

Über die Friedhöfe Wien GmbH:

Gegründet im Jahr 1902 und seit 2008 Teil der Wiener Stadtwerke GmbH, betreut die Friedhöfe Wien GmbH mit rund 400 Mitarbeiter*innen über 550.000 Gräber auf 46 von 55 Friedhöfen in Wien. Der Grundsatz „Ein Friedhof ist mehr als eine Begräbnisstätte“ steht im Zentrum des Handelns und soll Trost schenken, Trauer lindern sowie Erinnerung und Begegnung schaffen. Der Gärtnereibetrieb, das Krematorium und die Steinmetzwerkstätte bieten ein pietätvolles Rundumservice im Trauerfall. Darüber hinaus wird zur Erhaltung der städtischen Grünflächen beigetragen und auf einer Gesamtfläche von etwa 5,2 km² ein wertvolles Naherholungsgebiet geschaffen. Mehr Infos unter https://www.friedhoefewien.at

Silent Disco am Wiener Zentralfriedhof | Friedhofskirche

Datum: 17.04.2026, 20:00 Uhr - 18.04.2026, 02:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Friedhofskirche zum heiligen Borromäus, Wiener Zentralfriedhof | Haupteingang Tor 2

Simmeringer Hauptstraße 234

1110 Wien

Österreich

URL: https://www.friedhoefewien.at/silent-disco