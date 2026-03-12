  • 12.03.2026, 09:00:50
  • /
  • OTS0019

VSV/Holzinger: Sammelaktion gegen BMW-Diesel gestartet - Jetzt Ansprüche sichern

Viele BMW-Dieselmodelle Abgasnormen Euro 5 und 6 im Verdacht

Wien (OTS) - 

BMW-Diesel betroffen? Jetzt Ansprüche sichern

Der Dieselskandal betrifft längst nicht mehr nur Volkswagen. Daher haben wir die Sammelaktion BMW ins Leben gerufen.

Zahlreiche BMW-Dieselmodelle der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 stehen im Verdacht, mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet worden zu sein, wodurch die gesetzlichen Abgasgrenzwerte manipuliert wurden.

Die Folgen tragen nicht nur Umwelt und Gesundheit – sondern weiterhin vor allem die betroffenen Verbraucher in Form von erheblichen finanziellen Nachteilen.

Mit diesen Kriterien können Sie mit Ihrem BMW an der VSV-Sammelaktion teilnehmen:
BMW-Diesel-Fahrzeuge, die in den letzten 10 Jahren ab einem Kaufpreis von 15.000 Euro erworben wurden – unabhängig davon, ob das Fahrzeug neu oder gebraucht gekauft oder inzwischen wieder verkauft wurde.

Warten Sie nicht Ihre Rechte geltend zu machen, denn es drohen Ansprüche zu verjähren. Prüfen Sie jetzt auf unserer Website, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist und erfahren Sie mehr über den Ablauf und die weiteren Teilnahmebedingungen unserer Sammelaktion BMW:

https://www.verbraucherschutzverein.eu/bmw/

Rückfragen & Kontakt

Obfrau VSV
NR-Abg. a.D. Daniela Holzinger, BA
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.verbraucherschutzverein.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VBR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Verbraucherschutzverein

Rückfragen & Kontakt

Obfrau VSV
NR-Abg. a.D. Daniela Holzinger, BA
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.verbraucherschutzverein.eu

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright