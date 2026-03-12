VSV/Holzinger: Sammelaktion gegen BMW-Diesel gestartet - Jetzt Ansprüche sichern

Wien (OTS) -

BMW-Diesel betroffen? Jetzt Ansprüche sichern

Der Dieselskandal betrifft längst nicht mehr nur Volkswagen. Daher haben wir die Sammelaktion BMW ins Leben gerufen.



Zahlreiche BMW-Dieselmodelle der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 stehen im Verdacht, mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet worden zu sein, wodurch die gesetzlichen Abgasgrenzwerte manipuliert wurden.

Die Folgen tragen nicht nur Umwelt und Gesundheit – sondern weiterhin vor allem die betroffenen Verbraucher in Form von erheblichen finanziellen Nachteilen.



Mit diesen Kriterien können Sie mit Ihrem BMW an der VSV-Sammelaktion teilnehmen:

BMW-Diesel-Fahrzeuge, die in den letzten 10 Jahren ab einem Kaufpreis von 15.000 Euro erworben wurden – unabhängig davon, ob das Fahrzeug neu oder gebraucht gekauft oder inzwischen wieder verkauft wurde.

Warten Sie nicht Ihre Rechte geltend zu machen, denn es drohen Ansprüche zu verjähren. Prüfen Sie jetzt auf unserer Website, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist und erfahren Sie mehr über den Ablauf und die weiteren Teilnahmebedingungen unserer Sammelaktion BMW:



https://www.verbraucherschutzverein.eu/bmw/