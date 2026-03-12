- 12.03.2026, 09:00:48
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Sitzung der Bezirksvertretung Wieden
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Wieden findet am Donnerstag, dem 19. März 2026, um 17 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung Wieden in der Favoritenstraße 18, EG, statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/wieden/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 4. Bezirk, Tel. +43 1 4000-04111 bzw. E-Mail [email protected].
(Schluss) bv/red
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