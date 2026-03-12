SPÖ Josefstadt: Aufklärung zu Aktivitäten rund um das Pygmalion Theater gefordert

Wien (OTS) -

Eine aktuelle Recherche des Falter wirft Fragen rund um Aktivitäten im Umfeld des Pygmalion Theaters in der Josefstadt sowie mögliche Verbindungen zu russischen Propaganda- und auch Spionagestrukturen auf. Die SPÖ Josefstadt fordert daher eine umfassende Aufklärung der Vereinsaktivitäten rund um das Theater.

Die stellvertretende Bezirksvorsteherin der Josefstadt, Dr.in Eva Krennbauer, und die Wiener Landtagsabgeordnete Mag. Stefanie Vasold sehen dringenden Aufklärungsbedarf. Aus ihrer Sicht müssen die im Falter dargestellten Vorwürfe lückenlos aufgearbeitet und transparent gemacht werden.

„Solange diese Fragen offen sind, ist es aus unserer Sicht verantwortungsvoll, Förderungen jedenfalls kritisch zu hinterfragen. Es geht dabei nicht um Vorverurteilungen, sondern um Transparenz, Aufklärung und einen sorgfältigen Umgang mit den Mitteln des Bezirks“, betonen Krennbauer und Vasold.

Zugleich müsse auch geklärt werden, inwieweit die Aktivitäten rund um das Pygmalion Theater im Vorfeld recherchiert wurden, bevor eine Förderung durch den Bezirk bewilligt wurde.

Die im Falter aufgeworfenen Fragen rund um mögliche Propaganda- oder Einflussaktivitäten müssen daher umfassend aufgearbeitet werden. (Schluss)