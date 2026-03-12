Termine am 12. März in der Rathauskorrespondenz

Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Tagung des SPÖ-Rathausklubs mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig (Halbturnerstraße 1a, 7163 Andau)

Akkreditierung unter https://sweapevent.com/SPWklubtagung2026.

Die gesamte Tagung des Roten Rathausklubs wird live gestreamt und kann unter folgendem Link live aufgerufen werden:

https://rathausklub.spoe.wien/artikel/unsere-klubtagung-2026

Akkreditierung unter https://sweapevent.com/SPWklubtagung2026. Die gesamte Tagung des Roten Rathausklubs wird live gestreamt und kann unter folgendem Link live aufgerufen werden: https://rathausklub.spoe.wien/artikel/unsere-klubtagung-2026 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Martinstraße 100, Festsaal des Amtshauses, 2. Stock) (Schluss)

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