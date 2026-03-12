Wien (OTS) -

ATLAWS-Wiki online: Research Institute schafft wissenschaftlich fundierte Orientierung im EU-Digitalrecht

Wien, 10. März 2026 – Die Vielzahl europäischer Gesetzesinitiativen im digitalen Bereich schafft bei Organisationen zunehmend Verunsicherung: Bin ich betroffen? Welche Pflichten ergeben sich? Welche Haftungs- und Sanktionsrisiken bestehen – und ab wann? Mit ATLAWS („Atlas for Tracking Law And Watching Standards“) stellt das Research Institute – Digital Human Rights Center eine offene, unabhängige und übersichtliche Grundlage zur Orientierung bereit, welche nun aktualisiert wurde: das ATLAWS-Wiki.Dieses Projekt wurde zu Beginn von den folgenden Organisationen ermöglicht und kollaborativ mitgestaltet: Gaia-X Hub Austria und AIT Austrian Institute of Technology, OSSBIG Austria, ISPA, Bundesministerium für Finanzen (BMF), Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), AustriaTech, uniko (Österreichische Universitätenkonferenz) – via uniko u. a. Medizinische Universität Graz, Universität Innsbruck, Paris Lodron Universität Salzburg.

ATLAWS ist als „digitaler Atlas“ im Wiki-Format konzipiert. Wie bei elektronischen Landkarten sollen Informationen in jenem Detailgrad („Flughöhe“) abrufbar sein, der gerade benötigt wird – vom raschen Überblick bis zum gezielten Eintauchen in Detailfragen zur Anwendbarkeit, zu drohenden Konsequenzen oder zu Querverbindungen.

Im Zentrum stehen vier Leitfragen, die ATLAWS systematisch aufbereitet:

· Betroffenheit: Ist Ihre Organisation von einem EU-Rechtsakt betroffen?

· Kernpflichten: Welche zentralen Pflichten ergeben sich konkret für Sie?

· Konsequenzen bei Nichteinhaltung: Welche Haftungen, Sanktionen, Übergangs- oder Umsetzungsfristen sind relevant?

· Überschneidungen: Wo gibt es Synergien mit anderen Rechtsakten oder Normen?

Strukturiert ist das ATLAWS-Wiki in vier thematische Cluster: Cybersecurity, Künstliche Intelligenz, Digitale Dienste und Märkte sowie Datenstrategie. In diesen Clustern werden Rechtsakte und Leitlinien samt Praxisbeispielen, Querbezügen und aktuellenHinweisen zusammengeführt. Die Aktualisierung wurde ermöglicht durch die großzügige Unterstützung und das Engagement von Gaia-X Hub Austria und AIT Austrian Institute of Technology, OSSBIG Austria und ISPA.

ATLAWS schließt zudem eine Informationslücke: Während mediale Berichterstattung oft nur ausgewählte Initiativen fokussiert, ermöglicht das Wiki auch das Eintauchen in weniger beachtete, aber praktisch hoch relevante Regelwerke – und macht deren Zusammenspiel sichtbar.

Die Inhalte wurden durch die Expert*innen des Research Institute auf höchstem wissenschaftlichem Niveau erarbeitet. Mit Ende 2025 wurde das Wiki aktualisiert und unter anderem das neue NIS-Gesetz und der Omnibus-Entwurf der EU Kommission eingearbeitet.

Das Ergebnis ist unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht.

Zitat

„Mit ATLAWS ist es uns gelungen, eine offene und übersichtliche Grundlage zur Orientierung in einer komplexen und volatilen Rechtslage zu schaffen, die auch für nicht-Jurist*innen intuitiv zugänglich ist und die interdisziplinären Perspektiven unseres Teams widerspiegeln.“ (Christof Tschohl, wissenschaftlicher Leiter, Research Institute – Digital Human Rights Center)

„Bei der Arbeit am ATLAWS legen wir größten Wert auf wissenschaftliche Sorgfalt, denken aber zugleich konsequent aus der Praxis heraus. So finden Nutzer*innen rasch, was ihnen im Arbeitsalltag tatsächlich weiterhilft.“

(Mirjam Tercero, Projektleiterin ATLAWS, Research Institute – Digital Human Rights Center)

ATLAWS-Wiki: https://wiki.atlaws.eu/index.php/Hauptseite

Projekt-Überblick: https://www.atlaws.eu

Research Institute - Digital Human Rights Center: https://www.researchinstitute.at

Kontakt: [email protected]

Hinweis: Die Inhalte im ATLAWS-Wiki stellen allgemeine Information dar und ersetzen keine Rechtsberatung. Das Research Institute übernimmt keine Haftung für Inhalt und Richtigkeit.