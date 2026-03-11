Neumayer mit 96 Prozent als Bezirksparteivorsitzender bestätigt

Wien (OTS) -

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 96 Prozent der Stimmen wurde SPÖ Wien-Landesparteisekretär LAbg. GR Jörg Neumayer am Montag auf der Bezirkskonferenz der SPÖ Meidling als Bezirksparteivorsitzender bestätigt. Auch seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhielten mit über 96 Prozent große Zustimmung. Die Konferenz stand im Zeichen von Zusammenhalt, sozialdemokratischer Verantwortung und einem klaren Bekenntnis zur weiteren Gestaltung des Bezirks.

„Meidling zeigt, was Sozialdemokratie kann: In Wien halten wir zusammen, Anpacken statt Abwarten – eine klare Haltung für alle Menschen in unserem Bezirk“, hob der Bezirksparteivorsitzende hervor. Neumayer betonte in seiner Rede die erfolgreiche Arbeit der Sozialdemokratie auf allen Ebenen: „Wien lässt sich nicht spalten, dafür arbeiten wir als SPÖ Meidling und dafür stehen wir als Sozialdemokratie.“

Gemeinsam mit seinem wiedergewählten Team will Neumayer weiterhin für ein gutes Leben für alle Menschen im Bezirk arbeiten: „In Meidling gestalten wir den Fortschritt und die Zukunft unseres Bezirks. Mit der SPÖ in der Bundesregierung ist zudem gesichert, dass wir Verantwortung für alle Menschen in unserem Land übernehmen und die Herausforderungen unserer Zeit mit sozialdemokratischer Expertise entschlossen, bewältigen werden.“

Starkes Ergebnis für das gesamte Führungsteam

Neben Neumayer wurden auch alle stellvertretenden Vorsitzenden mit starken Ergebnissen im Amt bestätigt: LAbg. GR.in a.D. Gabriele Mörk, Bezirksvorsteher Wilfried Zankl, LAbg. GR.in Katharina Weninger, LAbg. GR Omar Al-Rawi sowie BV-Stv.in Barbara Marx. Auch die Mitglieder des breit aufgestellten Vorstandes erzielten durchgehend Zustimmungswerte von über 96 Prozent – ein klares Signal der Geschlossenheit und des Vertrauens in die Meidlinger Sozialdemokratie.

Czernohorszky: Die Sozialdemokratie übernimmt Verantwortung

Als Gastredner begrüßte die Bezirkskonferenz den amtsführenden Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal, Jürgen Czernohorszky. Für ihn ist klar: Die Sozialdemokratie übernimmt auch in herausfordernden Zeiten Verantwortung. „Gerade jetzt braucht es uns als Sozialdemokratie, denn wir sind es, die sich für jene Menschen einsetzen, die keine großen Lobbies hinter sich haben. In Wien sorgen wir weiterhin für soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und ein friedliches Miteinander“, so Czernohorszky.

Als Klimastadtrat unterstrich er die Bedeutung der Gestaltung von Lebensqualität für die Wiener Sozialdemokratie: „Als SPÖ Wien wissen wir, dass Klimapolitik mehr ist, als nur CO2-Reduktion. Es geht um Gerechtigkeit und eine gute Lebensqualität für alle. Wir wollen, dass die Wienerinnen und Wiener auch noch in 20 Jahren in der lebenswertesten Stadt der Welt wohnen. Sei es die Sonnenstrom-Offensive, die Treibhausgas-Reduktion, der Energieverbrauchsrückgang, der Grünraumausbau oder der Ausbau von Trinkbrunnen – viele Projekte konnten wir bereits umsetzen – auch in Meidling – und arbeiten weiterhin daran, dass Wien ein gutes Zuhause für alle bleibt.“

Dreizehn Anträge und Abschlüsse der Kommunalpolitischen Akademie

Die Delegierten diskutierten dreizehn inhaltliche Anträge und Resolutionen zu aktuellen politischen Themen. Im feierlichen Rahmen der Konferenz wurden außerdem die Abschlusszertifikate der Kommunalpolitischen Akademie überreicht.

Neumayer betonte die Bedeutung dieser Ausbildungsinitiative: „Mit unserer Kommunalpolitischen Akademie schaffen wir gemeinsam einen wichtigen Raum, um sozialdemokratische Politik durch Bildung, Diskussion und Engagement lebendig zu halten.“

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl unterstrich die inhaltliche Anbindung der Akademie an konkrete Bezirksprojekte: „Auf Bezirksebene entwickeln wir Meidling weiter und setzen mit mehr Sicherheit, verstärkter Begrünung und modernen Schulen wichtige Schwerpunkte für die Zukunft unseres Bezirks. Den Absolventinnen und Absolventen der Kommunalpolitischen Akademie konnten wir tiefe Einblicke in wichtige Projekte für die Steigerung der Lebensqualität in unserem Bezirk weitergeben.“ (Schluss)