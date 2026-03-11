  • 11.03.2026, 15:54:02
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IV: Energiepolitik wieder verstärkt in den Fokus der Standortpolitik rücken

Verwerfungen auf Energiemärkten belasten Industrie zusätzlich – bei Gas vorhandene heimische Ressourcen fördern

Wien (OTS) - 

„Angesichts der in Folge des Irankrieges steigenden Energiepreise ist es wichtig, in Europa und in Österreich Energiepolitik wieder verstärkt in den Fokus der Standortpolitik zu rücken“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV).

Jedenfalls kommen die aktuellen Verwerfungen zur Unzeit einer hartnäckigen Wachstumsschwäche und offenbaren umso mehr den Handlungsbedarf, dringend wettbewerbsfähige Energiepreise in Europa und Österreich sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen im Gasbereich, zumal Gas noch immer ein wesentlicher Energieträger für die im internationalen Wettbewerb stehende Industrie ist. Daher brauchen wir etwa ein klares politisches Commitment, auch weiterhin vorhandene heimische Ressourcen zu fördern, um so einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Fundamental ist zudem eine echte Importdiversifizierung – eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen, ist zu wenig.

Der Anstieg der Gaspreise wirkt sich auch auf die Strompreise aus. „Obwohl wir Spitzenreiter beim Erneuerbarenanteil am Strommix sind, liegen die heimischen Industriestrompreise deutlich über dem europäischen Durchschnitt“, gibt Neumayer zu bedenken. „Rasch müssen daher Ankündigungen im Rahmen der Industriestrategie nun Taten folgen, insbesondere zur Strompreiskompensation und zum Industriestrompreis“, so Neumayer abschließend.

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