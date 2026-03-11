  • 11.03.2026, 15:10:32
  • /
  • OTS0134

Familienbund: Familien nicht zur Budget-Sanierung heranziehen

Wer Kinder großzieht, trägt Verantwortung für Familien, die gesamte Gesellschaft und für die Zukunft unseres Landes.

Der Vorschlag des Fiskalrats, zur Budgetkonsolidierung den Familienbonus abzuschaffen, sendet ein völlig falsches Signal an die Familien in Österreich

Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs

1/3
Wien/St. Pölten (OTS) - 

Der Vorschlag des Fiskalrats, zur Budgetkonsolidierung den Familienbonus abzuschaffen, sendet ein völlig falsches Signal an die Familien in Österreich“, kritisiert Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs. Seit Jahrzehnten setzt sich der Österreichische Familienbund dafür ein, dass die Leistungen von Eltern in unserem Steuersystem anerkannt werden. „Wer Kinder großzieht, trägt nicht nur Verantwortung für die eigene Familie, sondern leistet einen wesentlichen Beitrag für die gesamte Gesellschaft und für die Zukunft unseres Landes“, so Jachs.

Der Familienbonus ist genau Ausdruck dieses Prinzips: Eltern müssen ihr Einkommen nicht nur für sich selbst verwenden, sondern tragen damit auch die Kosten für ihre Kinder. „Eine steuerliche Berücksichtigung von Kindern ist keine „Förderung“, sondern eine Frage der steuerlichen Fairness. Sie sorgt dafür, dass Familien zumindest einen Teil der finanziellen Belastungen ausgleichen können“, führt die Familienbund-Präsidentin aus.

Der Familienbonus plus bedeutet für Familien konkret mehr finanziellen Spielraum im Alltag – für Wohnen, Bildung, Betreuung und ein gutes Aufwachsen der Kinder.

„Gerade in einer Zeit hoher Lebenshaltungskosten wäre es daher der völlig falsche Weg, bei Familien zu sparen. Wer den Familienbonus abschaffen will, nimmt gezielt jenen Menschen Geld aus der Tasche, die tagtäglich Verantwortung für die nächste Generation übernehmen“, so Jachs.

Familien sind kein Budgetposten, den man streichen kann. Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft. Eine nachhaltige Budgetpolitik darf daher nicht auf Kosten jener erfolgen, die Kinder großziehen und damit die Zukunft unseres Landes sichern“, erklärt die Familienpolitikerin.

„Statt Familien zusätzlich zu belasten, braucht es weiterhin eine Politik, die Familien stärkt, ihre Leistungen anerkennt und ihnen Planungssicherheit gibt“, schließt Jachs.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Familienbund
Marietheres van Veen
Telefon: 0664 3824285
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FAM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Familienbund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Familienbund
Marietheres van Veen
Telefon: 0664 3824285
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright