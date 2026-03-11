Familienbund: Familien nicht zur Budget-Sanierung heranziehen

Wien/St. Pölten (OTS) -

„ Der Vorschlag des Fiskalrats, zur Budgetkonsolidierung den Familienbonus abzuschaffen, sendet ein völlig falsches Signal an die Familien in Österreich “, kritisiert Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs. Seit Jahrzehnten setzt sich der Österreichische Familienbund dafür ein, dass die Leistungen von Eltern in unserem Steuersystem anerkannt werden. „Wer Kinder großzieht, trägt nicht nur Verantwortung für die eigene Familie, sondern leistet einen wesentlichen Beitrag für die gesamte Gesellschaft und für die Zukunft unseres Landes“, so Jachs.

Der Familienbonus ist genau Ausdruck dieses Prinzips: Eltern müssen ihr Einkommen nicht nur für sich selbst verwenden, sondern tragen damit auch die Kosten für ihre Kinder. „ Eine steuerliche Berücksichtigung von Kindern ist keine „Förderung“, sondern eine Frage der steuerlichen Fairness. Sie sorgt dafür, dass Familien zumindest einen Teil der finanziellen Belastungen ausgleichen können “, führt die Familienbund-Präsidentin aus.

Der Familienbonus plus bedeutet für Familien konkret mehr finanziellen Spielraum im Alltag – für Wohnen, Bildung, Betreuung und ein gutes Aufwachsen der Kinder.

„Gerade in einer Zeit hoher Lebenshaltungskosten wäre es daher der völlig falsche Weg, bei Familien zu sparen. Wer den Familienbonus abschaffen will, nimmt gezielt jenen Menschen Geld aus der Tasche, die tagtäglich Verantwortung für die nächste Generation übernehmen“, so Jachs.

„ Familien sind kein Budgetposten, den man streichen kann . Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft. Eine nachhaltige Budgetpolitik darf daher nicht auf Kosten jener erfolgen, die Kinder großziehen und damit die Zukunft unseres Landes sichern“, erklärt die Familienpolitikerin.

„Statt Familien zusätzlich zu belasten, braucht es weiterhin eine Politik, die Familien stärkt, ihre Leistungen anerkennt und ihnen Planungssicherheit gibt“, schließt Jachs.