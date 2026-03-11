DADAT Bank schafft Depotgebühr ab: Günstiger Wertpapierhandel für alle Anleger

Salzburg (OTS) -

Wertpapiere handeln, ohne Depotgebühren zu zahlen – das bietet künftig Österreichs mehrfach ausgezeichnete Direktbank: Die DADAT Bank (dad.at) – eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG – schafft die Depotgebühr ab. Neukunden profitieren ab sofort von der kostenfreien Depotführung, für Bestandskunden entfallen die Depotgebühren ab dem Jahr 2027. Der Schritt ist Teil einer gezielten Weiterentwicklung des Angebots. Damit schreibt die Salzburger Direktbank ihren Kurs als vollwertiger und gleichzeitig kostengünstiger Anbieter im wachsenden Online-Brokerage-Markt konsequent fort >>



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