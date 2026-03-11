FPÖ-Landbauer: „Luxus-Regierung lässt Landsleute völlig im Stich“

Sankt Pölten (OTS) -

„Üppige Buffets, Mozartkugeln, Badetücher und Neujahrskonzert-Tickets auf Steuerzahlerkosten, aber die Österreicher werden mit ihren Nöten an der Zapfsäule von der verschwenderischen Verlierer-Ampel völlig im Stich gelassen“, kritisiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer die gescheiterte Einigung der Bundesregierung bezüglich Spritpreise.

Während die ÖVP auf Steuersenkungen setzen wollte, drängte die SPÖ ganz in kommunistischer Manier auf einen direkten Markteingriff, die Neos gerieten überhaupt unter die Räder.

„Die Landsleute interessieren diese Eitelkeiten und Streitereien nicht, sie wollen einfach nur, dass ein voller Tank nicht gleich das Konto leerräumt. Daher: Schluss mit dieser CO2-Strafsteuer und runter mit der Mineralöl- und Mehrwertsteuer“, schließt Landbauer.