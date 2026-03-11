  • 11.03.2026, 14:33:32
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VPNÖ-Auer: „FPÖ-Gemeinderat in Rohrau hat von eigener Fraktion genug gesehen!“

Parteipolitisches Schauspiel in Rohrau gescheitert – FPÖ-Gemeinderatsfraktion erlebt blaues Wunder

St. Pölten (OTS) - 

„Der parteipolitisch inszenierte Versuch von Kollege Dorner und seiner FPÖ-Partie in Rohrau ist krachend gescheitert. Der medial aufgebauschte Misstrauensantrag war von Anfang an ein politisches Schauspiel ohne Notwendigkeit. Die Gemeinderatsfraktionen von Volkspartei und SPÖ haben diesem Manöver daher völlig zu Recht geschlossen eine klare Absage erteilt. Besonders bezeichnend ist, was danach passiert ist: Offenbar war selbst innerhalb der FPÖ das Maß voll. Ein freiheitlicher Gemeinderat zeigte sich vom Vorgehen der eigenen Fraktion – unter der Leitung von GR Birte – derart abgestoßen, dass er am Montag seinen Rückzug aus dem Gemeinderat angekündigt hat", so VPNÖ-Landtagsabgeordneter und Gemeindesprecher Otto Auer, der weiter betont: „Das passt leider ins bekannte Muster der Freiheitlichen auf Gemeindeebene. Statt konstruktiver Arbeit erleben wir immer wieder politische Inszenierungen und interne Konflikte. Die spaltende Politik der Kickl-FPÖ schlägt bei den Freiheitlichen zunehmend bis in die Gemeinden durch und macht offenbar auch vor Rohrau nicht halt. Dieser Entwicklung müssen wir entschieden entgegentreten. Denn unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister leisten Großartiges und dürfen nicht zu parteipolitischen Spielbällen werden!"

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